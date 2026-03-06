Son Mühür- Kemalpaşa Belediye Meclisi Mart ayında ikinci kez toplandı. Başkanvekili Mükremin Zülkadiroğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantı bir anlamda jet hızıyla tamamlanmasıyla dikkati çekti.

Mükremin Zülkadiroğlu, sözlerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'yle başladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü belediyedeki mesai arkadaşlarıyla kutladıklarını belirten Zülkadiroğlu, Ramazan ayında çok avı şeyler yaşıyoruz vurgusuyla Orta Doğu'yu ateş çemberine alan savaşa dikkat çekti.



Sanki ölü toprağı serpilmiş...



''Kelimelere sığdıramıyorum, dehşet içerisindeyim'' diyen Zülkadiroğlu,

''Eskiden de savaş olurdu, olmaz değil! Ancak tepkiler de olurdu. Bu sefer bir sessizlik var. Sanki ölü toprağı serpilmiş. İnsanlarda ses yok. Okullar bombalanıyor, insanlar ölüyor. İşin ucuna baktığın zaman tamamen bir ekonomik kaygı. İran petrolü Çin'e satıyor, onun önünü keseyim ya da Venezuela petrolü bu ratafa satıyor, onun önünü keseyim. Para için bu kadar kan dökmeye değer mi? Bu kapitalist düzen, bunlara değer mi? Bunları insanlığın sorgulaması lazım.

Çok acı günler yaşıyoruz, inşallah insanlık bundan çıkış yolunu bulur. Sonunu feraha erdirir'' diye konuştu.



İZSU'ya 25 yıllığına bedelsiz...



Tek gündem maddeli toplantıda 25 metrekarelik yol kıyısında bulunan bir alanın su kuyusu açılması amacıyla İZSU'ye 35 yıl süreyle bedelsiz olarak tahsisi önerisi oy birliğiyle kabul edildi.

