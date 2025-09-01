TV8 ekranlarında Zuhal Topal’ın sunumuyla yayınlanan Zuhal Topal’la Yemekteyiz, 1 Eylül 2025 tarihinde yeni sezonuyla izleyicilerin karşısına çıktı. Haftanın ilk gün yarışmacısı Gülfinaz Hanım, neşeli tavırları, özenli masa düzeni ve masasındaki çiçek seçimiyle dikkat çekti. Programın yayınlanmasının ardından izleyiciler, Gülfinaz Hanım’ın kim olduğu, yaşı ve mesleği gibi detayları araştırmaya başladı.

Gülfinaz Hanım kimdir?

Gülfinaz Hanım, Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in 1-5 Eylül 2025 haftasının ilk gün yarışmacısı olarak programa katıldı. Aslen Gümüşhaneli olan Gülfinaz Hanım, 44 yaşında ve ev hanımı. 27 yıllık evli olan yarışmacının üç çocuğu bulunuyor. Programda iki çocuğuyla birlikte yer alan Gülfinaz Hanım, çocuklarının “Annemizi birinci yapmaya geldik” şeklindeki iddialı açıklamalarıyla da dikkat çekti. Neşeli ve enerjik kişiliğiyle seyircilerden olumlu yorumlar alan Gülfinaz Hanım, yemek konusundaki kendine güveniyle 150 bin TL’lik büyük ödülü kazanmayı hedefliyor.

Gülfinaz Hanım’ın mesleği ve hayatı

Gülfinaz Hanım, ev hanımı olarak hayatını sürdürüyor. Gümüşhane kökenli olan yarışmacı, mutfakta geleneksel lezzetlere olan hakimiyetiyle biliniyor. Programda hazırladığı menü, yöresel tatlarla zenginleştirilmiş ve özenle seçilmiş yemeklerden oluşuyor. Gülfinaz Hanım’ın mutfak becerileri ve misafirperverliği, yarışmacılar ve izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Üç çocuk annesi olan Gülfinaz Hanım, ailesine olan bağlılığı ve sıcakkanlı tavırlarıyla da programda öne çıkıyor.

Masasındaki çiçek tartışması

Gülfinaz Hanım’ın masa düzeni, özellikle çiçek seçimiyle yarışmanın ilk gününden itibaren konuşuldu. Özenle hazırladığı sofrasında yer alan çiçek detayı, bazı yarışmacılar tarafından şık ve uyumlu bulunurken, bazıları tarafından ise plastik görünümlü olması nedeniyle eleştirildi. Bu farklı yorumlar, Gülfinaz Hanım’ın masasının yarışmada dikkat çekici bir unsur haline gelmesine neden oldu. Yemeklerinin lezzeti, sunumu ve misafirperverliğiyle birlikte masa düzeni de puanlamada önemli bir rol oynuyor. Gülfinaz Hanım’ın haftanın devamındaki performansı ve rakiplerinden alacağı puanlar, büyük ödül için belirleyici olacak.