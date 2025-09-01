Kanal D ekranlarında Aslı Hünel’in sunumuyla hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması, 8. sezonuyla 1 Eylül 2025 tarihinde izleyicilerle buluştu. Yeni sezonun yarışmacılarından biri olan Tuğba Duman, kaynanası Menekşe ile birlikte programa katılarak dikkat çekti. Balıkesir’den gelen Tuğba Duman’ın hayatı ve geçmişi izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Tuğba Duman kimdir?

Tuğba Duman, Balıkesir’in Gönen ilçesinde büyümüş bir yarışmacıdır. Bandırma’dan kaynanası Menekşe ile birlikte Gelinim Mutfakta’nın 8. sezonuna katılan Tuğba, muhasebecilik mesleğini icra ediyor. 8 yıllık evli olan Tuğba Duman, daha önce de Gelinim Mutfakta yarışmasına kaynanası Menekşe Duman ile katılmıştı. Tuğba’nın sosyal medya hesabı Instagram’da @tugbadumannnnn kullanıcı adıyla aktif olup, takipçileriyle günlük yaşamından kesitler paylaşıyor. Yarışmadaki performansı ve enerjisiyle dikkat çeken Tuğba, lezzetli yemekleriyle de izleyicilerin beğenisini kazanmayı hedefliyor.

Tuğba Duman’ın eşi kimdir?

Tuğba Duman’ın eşinin adıyla ilgili kamuoyuna yansıyan bir bilgi bulunmuyor. 8 yıllık evliliğinin ardından eşini kaybettiği belirtilen Tuğba Duman’ın bu konuda detaylı bilgi paylaşmadığı görülüyor. Yarışmaya katıldığı dönemde kaynanası Menekşe ile birlikte yaşamını sürdürdüğü ve güçlü bir aile bağı sergilediği biliniyor. Tuğba’nın eşinin vefat ettiği bilgisi mevcut, ancak bu konu hakkında daha fazla ayrıntı programda veya sosyal medyada açıklanmadı.

Tuğba Duman’ın yarışmadaki performansı

Tuğba Duman, Gelinim Mutfakta’nın 8. sezonunda kaynanası Menekşe ile birlikte yarışmaya katılarak izleyicilerin ilgisini çekti. Daha önceki sezonlarda da yer aldığı bilinen Tuğba, yarışmada yemekleriyle ve enerjik kişiliğiyle öne çıkıyor. Programda gelinler, her gün belirlenen yemekleri yaparak kayınvalidelerden ve sunucu Aslı Hünel’den puan almaya çalışıyor. Tuğba Duman, geçmiş deneyimlerinden de faydalanarak gün birinciliği için çeyrek altın, hafta birinciliği için ise altın bilezik ödüllerini kazanmak için mücadele ediyor. Yarışmadaki performansıyla hem kaynanası hem de diğer yarışmacılarla olan ilişkileri izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor.