Son Mühür- Geniş Aile dizisindeki sahnelerinin sosyal medyada yeniden gündem olmasıyla birlikte izleyicilerden “Oyunculuğa geri dön” mesajları alan ünlü sunucu Zuhal Topal, merak edilen soruya doğrudan yanıt verdi. Yıllardır televizyon ekranlarında geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Topal, özellikle “Yemekteyiz” programıyla büyük ilgi görmeye devam ediyor.

“Dizi süreleri üç saate dayandı”

Popüler yarışma programında, “Neden artık dizilerde görmüyoruz?” sorusuyla karşılaşan Topal, oyunculuğa ara vermesinin temel nedenini ilk kez açıkladı. Topal, sektör koşullarının zorluğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Eskiden sitcomlar vardı, 20–30 dakikalık keyifli işler… Şimdi diziler üç saate dayanıyor. Hem fiziksel hem mental olarak çok yorucu. Bu yüzden uzun süredir oyunculuk yapmıyorum.”

Bu sözler sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Bir dönemin unutulmaz dizilerinde rol almıştı

Zuhal Topal, Türk televizyon tarihinin en sevilen aile ve komedi yapımlarında rol almış bir isim. Sihirli Annem, Selena, Geniş Aile ve Avrupa Avrupa gibi hafızalara kazınan projelerde yer alan Topal’ın son oyunculuk deneyimi, 2011–2013 yılları arasında ekrana gelen Avrupa Avrupa dizisi olmuştu.

Kariyerinde sunuculuk ağırlık kazandı

Topal, oyunculuktan uzaklaştığı dönemin ardından kariyerine sunuculukla devam etmeyi tercih etti. Özellikle Yemekteyiz programıyla büyük bir başarı yakalayan ünlü isim, şu anda televizyon kariyerini tamamen sunuculuk projeleri üzerinden sürdürüyor.