Son Mühür- Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncu Ceyda Ateş, kolundaki yırtık nedeniyle dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı “Hande” karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ateş, uzun süredir ekranlardan uzak duruyordu.

Hem Türkiye’de hem de Amerika’da yaşamını sürdüren ünlü oyuncu, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günlerden geçtiğini belirtti. Daha önce kolundaki yırtık nedeniyle tedavi gördüğünü açıklayan Ateş, sosyal medya hesabından yeni bir durum güncellemesi yaptı.

Hastane odasından son durumunu duyurdu

Eşiyle birlikte kontroller için hastaneye giden Ceyda Ateş, hastane odasında çekilmiş fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına, sağlık durumuyla ilgili yeni ayrıntılar ekledi.

“Ameliyat son seçenek olarak düşünülüyor”

Ateş, doktorlarının süreçle ilgili değerlendirmesini şu sözlerle aktardı:

“Omzumda kalsiyum birikmesi var. Ameliyat son seçenek olarak düşünülüyor. Çünkü oldukça zorlu bir işlem.”