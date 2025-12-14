Son Mühür- Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısının 34 milyona yaklaşmasıyla birlikte, trafik sigortasında prim adaletine ilişkin eleştiriler de artarken, yeni sistemle bu tartışmalara yanıt verilmesi hedefleniyor.

Hasarsızlık basamağı artık sürücüye tanımlanacak

Yeni düzenleme kapsamında trafik sigortasında uygulanan basamak sistemi tamamen değişiyor. Buna göre sürücünün geçmiş hasar durumu, kullandığı araca değil, doğrudan sürücünün kendisine tanımlanacak.

Uzun yıllardır hasarsız şekilde araç kullanan sürücüler, yeni bir araç satın aldıklarında da mevcut hasarsızlık basamağından sigortalanacak. Böylece ikinci ya da üçüncü araç alımında primlerin yeniden yükselmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Buna karşılık, sık kaza yapan sürücüler araç değiştirerek daha düşük prim avantajı elde edemeyecek.

“İyi sürücü sistemde dezavantajlıydı”

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sigorta Komisyonu Başkanı Turanusan Bağcı, mevcut sistemin uzun süredir hasarsız sürücüler açısından adil olmadığını belirtti. Bağcı, İstanbul’da 5 yıl ve üzeri kazasız geçmişe sahip bir sürücünün ortalama 7 bin 500 TL prim ödediğini, ancak ikinci bir araç alması halinde 4’üncü basamaktan sigortalanarak primin 15 bin TL’nin üzerine çıktığını hatırlattı.

Buna karşın hasar geçmişi bulunan sürücülerin yeni aldıkları araçlarda daha avantajlı basamaklardan yararlanabildiğine dikkat çeken Bağcı, yeni uygulamayla bu dengesizliğin ortadan kalkacağını ifade etti.

Sürücülerin büyük bölümü kapsamda

Bağcı, Türkiye’de sürücülerin yaklaşık yüzde 90’ının “iyi sürücü” olarak değerlendirildiğini ve düzenlemenin bu geniş kesimi doğrudan ilgilendirdiğini belirtti. Yeni sistemle birlikte, hasarsız sürücüler için prim avantajının kalıcı hale getirilmesi amaçlanıyor.

Trafik sigortası ve kaskoda son durum

SEDDK’nin aralık ayında trafik sigortası primlerine yüzde 1 oranında artış yaptığını hatırlatan Bağcı, ocak ayında yıl genelini kapsayan yeni bir prim değerlendirmesi yapılabileceğini ifade etti. Bu nedenle henüz trafik sigortasını yenilemeyen sürücüler için yılın son ayının daha avantajlı olabileceğine dikkat çekti.

Kasko sigortasında ise sektördeki yoğun rekabetin fiyatları aşağı çektiği belirtiliyor. Sigorta şirketlerinin son yılların en düşük prim tekliflerini sunduğu, bazı kasko poliçelerinin trafik sigortasından daha uygun fiyatlarla sunulduğu ifade ediliyor.

Yenileme sürecinde yeni basamak uygulaması

Sigorta Aracıları ve Acenteleri Derneği (SAAD) Genel Başkanı Halil İbrahim Ece, yeni sistemle birlikte dikkat edilmesi gereken bir detaya işaret etti. Ece, poliçe süresi başlamadan önce yapılan yenilemelerde, bu süre içinde yaşanabilecek bir kazanın sürücünün hasarsızlık basamağını bir kademe düşüreceğini söyledi. Bu uygulamanın daha önce bulunmadığını vurguladı.

Trafiğe çıkmadan önce poliçe kontrolü uyarısı

Ece ayrıca, zorunlu trafik sigortası yaptırılmadan trafiğe çıkılmaması gerektiğini hatırlattı. Sigortasız araç kullanılması halinde idari para cezası ve trafikten men yaptırımlarının uygulanacağını belirten Ece, sürücülerin yıl sonu gelmeden poliçe durumlarını ve hasarsızlık basamaklarını kontrol etmelerinin önemine dikkat çekti.