Son Mühür- CHP, 39.Olağan kurultay sonrası yeni bir yapılanmaya giderek hem MYK hem de Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde faaliyet gösterecek gölge kabine uygulamasını yaşama geçirdi.

Geçtiğimiz hafta yeni MYK'nın belli olmasının ardından bu kez CAO bünyesinde faaliyet gösterecek gölge kabinedeki isimler kamuoyuyla paylaşıldı.

Listede en dikkat çekici isimlerden biri, emekli Koramiral Atilla Kezek'in Milli Savunma'dan sorumlu isim olarak görev alacak olmasıydı.

Başkent kulislerini yakından takip eden deneyimli gazeteci Ersin Eroğlu, Atilla Kezek'in hem üniformalı hem de üniformasız yaşamında verdiği mücadeleyi satır başlarıyla mercek altına aldı.

Hepsini tek tek anlattı...

''CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu belirlendi.

Emekli Koramiral Atilla Kezek Milli Savunma Politika Kurulu Başkanı oldu.

Atilla Kezek'i tanıyalım.'' diyen Eroğlu,

''Yıl 2012'ydi.

Koramiraldi.

Başbakan Erdoğan ile Kasımpaşa ilişkisi vardı.

Kardeşi aracılığıyla Erdoğan'dan randevu aldı.

Erdoğan'a Balyoz davasıyla donanmanın tasfiye edildiğini anlattı.

Erdoğan sıcak karşıladı ve tüm anlattıklarını dinledi.

İlker Başbuğ'un tutukluluğuna ilişkin Erdoğan, "Genelkurmay Başkanı’nın tutuklanmasını hâlâ kabullenemiyorum" dedi.

Kezek tehlikeyi işaret etti. Ankara'da gerçekleşen görüşmeye FETÖ'cülerin takibinde olduğu için telefonunu İstanbul'da bırakarak gitti.

İlerleme olmadı.

Yine randevu istedi.

20 Temmuz 2013'te bu kez görüşme yeri Dolmabahçe Sarayı'ydı.

Kezek daha kapsamlı bir rapor hazırladı.

Erdoğan kendisine "Masaya geçelim" dedi.

Kezek, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda isim isim tasfiye edilenleri ve yerlerine atananları anlattı.

İlerleme olmadı.

Yargıtay Balyoz davası kararlarını onadı.

Kezek Koramairal rütbesindeydi ve Erdoğan ile tanışıyordu.

Belki de kuvvet komutanı olacaktı.

15 Eylül 2013'te görevinden istifa etti ve sivilleri giyerek "Sessiz Çığlık" eylemlerine katıldı.

Kumpasa uğrayan silah arkadaşlarının sesi oldu.

Zaman geçti.

Kumpas davaları çöktü.

Kezek'in Erdoğan'a FETÖ'cü diye verdiği listenin yüzde 90'ı 15 Temmuz darbe girişimine katıldı.

Tarih Kezek'i haklı çıkarmıştı.'' hatırlatmasında bulundu.



Bu kez Montrö bildirisi için...



''2021'de 104 Amiral, Montrö tartışmaları nedeniyle bir bildiri yayınladı. Bildiride sarıklı amirallerin TSK'da olmaması gerektiği de yazıyordu.

Kezek o bildirinin altına imza attığın için gözaltına alındı.'' diyen Ersin Eroğlu,

''Hayatı kavgayla geçmiş Amiral şimdi CHP'nin Milli Savunma Politika Kurulu Başkanı oldu. CHP'ye çok şey katacaktır.'' mesajı verdi.