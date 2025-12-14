Son Mühür- Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş uçuşu sırasında Gürcistan hava sahasında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında yaşamını yitiren 20 asker için Ankara’daki Mürted Hava Üssü’nde askeri tören düzenlendi. Törenin ardından şehit askerlerin naaşları, defnedilmek üzere memleketlerine gönderilmişti.

Naaşlar 13 Kasım’da Türkiye’ye getirilmişti

Kazada hayatını kaybeden askerlerin naaşları, 13 Kasım akşam saatlerinde Gürcistan’dan Türkiye’ye getirildi. Ankara’ya ulaştırılan naaşlar, adli süreç kapsamında Ankara Adli Tıp Kurumu’na teslim edilmişti.

Kimlik tespitinin ardından tören alanına sevk edildi

Ankara Adli Tıp Kurumu’nda gerçekleştirilen inceleme ve kimlik tespiti işlemlerinin tamamlanmasının ardından naaşlar, askeri törenin yapılacağı Mürted Hava Üssü’ndeki tören alanına götürüldü. Burada düzenlenen resmi törenle askerler son yolculuklarına uğurlanmışlardı.

F-16 bakım ekibinin de uçakta bulunduğu açıklanmıştı

Milli Savunma Bakanlığı, kazaya ilişkin ilk bilgilendirmesinde, “Kahraman silah arkadaşlarımız 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olmuşlardır” ifadelerine yer verdi. Bakanlık, 13 Kasım’da yaptığı ek açıklamada ise uçakta, Azerbaycan’daki askeri kutlamalar kapsamında bu ülkeye giden F-16 savaş uçaklarının 10 kişilik bakım ekibinin de bulunduğunu duyurdu.

Şehit Üsteğmenin eşinden paylaşım

Gürcistan’da düşen uçakta şehit olan Üsteğmen Cüneyt Kandemir’in eşi Defne Kandemir, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Kandemir, paylaşımında “609 numaralı uçak…” ifadelerini kullandı.