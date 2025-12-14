Bolu’nun yüksek rakımlı ormanlık alanlarından birinde rüzgarın etkisiyle yıpranıp parçalanan Türk bayrağını gören üç fabrika işçisi, gösterdikleri milli hassasiyetle takdir topladı. Bayrağın bu durumuna kayıtsız kalmayan üç arkadaş, toplamda 50 kilometrelik yolu katederek yeni bayrağı göndere çekti.

Yedigöller yolu üzerinde karşılaşılan manzara

Olay, Yedigöller Milli Parkı güzergahı üzerinde yer alan Gurbet Taşı mevkisinde gerçekleşti. Bölgeden geçerken göndere asılı Türk bayrağının rüzgar nedeniyle yırtıldığını fark eden 34 yaşındaki fabrika işçisi Sefa Eskioğlu ve yanındaki iki arkadaşı, gördükleri bu manzaraya seyirci kalmadı.

Bayrağı değiştirmek amacıyla 25 kilometre mesafede bulunan kent merkezine geri dönen üç arkadaş, aldıkları yeni bayrakla tekrar aynı tepeye çıktı. Yeni bayrağı direğe özenle asarak milli sembolün hak ettiği şekilde dalgalanmasını sağladılar. Sefa Eskioğlu, bu anlamlı anları sosyal medya hesabında Arif Nihat Asya’nın ünlü "Bayrak" şiiri eşliğinde paylaştı.

"100 kilometre de olsa geri dönerdik"

Yaşanan duruma duyarsız kalamadıklarını dile getiren Sefa Eskioğlu, bölgenin yüksek rakımı ve yoğun rüzgar nedeniyle bayrağın zarar görmüş olabileceğini düşündüklerini belirtti. Çevreden geçen diğer insanların da bu durumu fark etmiş olabileceğini ancak yanlarında bayrak bulunmaması veya geri dönüşün zahmetli olması nedeniyle harekete geçememiş olabileceklerini ifade etti.

Eskioğlu, sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini ve mesafenin kendilerini yıldırmadığını şu sözlerle aktardı:

"Bayrak o şekilde olunca duyarsız kalamadık. Uzak olmasına rağmen hemen geri dönüp yenisini alıp değiştirmek istedik. 100 kilometre de olsaydı geri dönüp mutlaka yenisini alıp değiştirirdik. Bayrağa hak ettiği değeri verdik."

Üç arkadaşın gösterdiği bu örnek davranış, vatan sevgisi ve milli sembollere olan saygının en güzel göstergelerinden biri olarak kayıtlara geçti.