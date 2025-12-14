Aralık ayının ortasında Türkiye'nin birçok bölgesi kış mevsiminin etkisi altındayken, Antalya'da yazdan kalma günler devam ediyor. Sıcak havayı fırsat bilen kent sakinleri ve yabancı turistler Beydağlarının karla kaplı zirvesinin gölgesinde denize girmeyin keyfini çıkardı.

Deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece dolaylarında ölçüldü

2025 yılının sona ermesine sayılı günler kala Türkiye'de birçok il soğuk ve sert kış şartları altındayken turizmin başkenti Antalya'da yazdan kalma günler yaşanmaya devam ediyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre Antalya'da hava sıcaklığı 19, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece dolaylarında ölçüldü.

Konyaaltı Sahiline gelen bazı vatandaşlar denize girdi

Aralık ayının ortaları olmasında rağmen sıcak sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Hafta sonunu fırsat bilerek Konyaaltı Sahiline gelen bazı vatandaşlar denize girerken, kimileri ise aileleri ve arkadaşları ile birlikte kumsal ve yeşillik alanlarda oturmayı tercih etti.