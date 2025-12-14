Son Mühür- Turizm sektöründe hem yatırımcı hem de Bakan olarak masanın her iki tarafında da yer alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dönemi kapanıyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 66. ve 67. Kabinesinde Bakan olarak koltuğunu korumayı başaran Ersoy, geçtiğimiz hafta TBMM'de bakanlığının bütçe görüşmelerine yardımcısı Batuhan Mumcu'yla birlikte katılmıştı.



Bolu Kartalkaya'da 36'ı çocuk 78 kişinin can verdiği yangın faciası sonrası eleştiri oklarının hedefi olan Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un kabine değişikliğinde dışarıda kalacağı iddiaları konuşuluyor.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir söz konusu faciayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'nın yargılamak istediği 13 üst düzey bürokrat için Bakan Ersoy'un izin vermediğini öne sürmüştü.



Devlet Bahçeli'ye ziyaret...



Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un tartışıldığı süreçte Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu'dan dikkat çekici adımlar geldi.

Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden Mumcu, ''Kıymetli kabulleri ve nazik misafirperverlikleri için kendilerine gönülden teşekkür ediyorum.'' mesajı verdi.



Bilal Erdoğan'a özel teşekkür...



Önümüzdeki dönem için Bakan Ersoy'un yerine gelecek kişi olarak gösterilen Batuhan Mumcu'nun Bilal Erdoğan'a özel teşekkürü de dikkatlerden kaçmadı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın da katıldığı “Türkiye Yüzyılında Erzincanlı İş İnsanlarının Misyonu” konulu toplantı sonrası Mumcu'nun,

''Kurduğu ve desteklediği pek çok nitelikli platform aracılığıyla kültürel mirasımızın korunmasına, ihyasına ve toplumsal hafızamızda canlı tutulmasına çok önemli katkılar sunan Sayın Bilal Erdoğan Beyefendi’ye özel teşekkürlerimi ifade ediyorum.'' ifadeleriyle teşekkür ettiği görüldü.