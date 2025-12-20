Son Mühür- Çinli bilim insanları, yapay zekâ hesaplamalarında ışık tabanlı yeni bir mimari geliştirdi. LightGen adı verilen optik hesaplama çipinin, mevcut elektronik tabanlı üst seviye çözümleri hız ve enerji verimliliğinde önemli ölçüde geride bıraktığı bildirildi.

Işık hızında yapay zeka hesaplama

South China Morning Post’un aktardığına göre, Şanghay Jiao Tong Üniversitesi ile Tsinghua Üniversitesi’nden araştırmacıların ortak çalışması sonucu geliştirilen LightGen çipi, yapay zekâ iş yüklerini ışık temelli hesaplama yöntemiyle yürütüyor. Araştırma ekibine Şanghay Jiao Tong Üniversitesi’nden Prof. Chen Yitong liderlik etti. Çalışma, bilim dünyasının saygın yayınlarından Science dergisinde yayımlandı.

Nvidia çiplerine kıyasla 100 kat iddiası

Araştırmacılar, LightGen’in hız ve enerji verimliliği açısından Nvidia’nın güncel yapay zekâ donanımlarını 100 kattan fazla geride bıraktığını belirtiyor. Özellikle video üretimi, görüntü sentezi ve üretken yapay zeka uygulamalarında çipin yüksek performans sunduğu ifade ediliyor.

2 milyondan fazla fotonik nöron

Kompakt bir yapıya sahip olan LightGen çipi, 2 milyonu aşkın fotonik nöronu tek bir sistemde birleştiriyor. Bu yapı sayesinde yüksek çözünürlüklü iki boyutlu ve üç boyutlu görsellerin yanı sıra karmaşık sahneler içeren videoların da üretilebildiği kaydediliyor.

Yeni mimari ve eğitim yaklaşımı

LightGen, veri sıkıştırma ve yeniden oluşturma süreçlerini tamamen ışık tabanlı gerçekleştiren yeni bir mimari üzerine kuruldu. Ayrıca çipte, etiketsiz eğitim algoritmasının kullanıldığı ve bu yaklaşımın enerji tüketimini daha da düşürdüğü vurgulanıyor.

Geleceğin yapay zeka donanımı olarak görülüyor

Uzmanlar, optik hesaplama teknolojisinin, özellikle enerji verimliliğinin kritik olduğu büyük ölçekli yapay zekâ sistemlerinde önemli bir alternatif oluşturabileceğine dikkat çekiyor. LightGen’in, yapay zekâ donanımında yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği değerlendiriliyor.