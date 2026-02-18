Son Mühür/ Merve Turan - Bornova Belediyesi, ramazan ayına yönelik hazırlıklarını tamamladı. Sosyal belediyeciliği temel yönetim anlayışı olarak benimsediklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, dayanışma ruhunu büyütecek kapsamlı bir program oluşturduklarını açıkladı.

Ramazan ayı boyunca hayırseverlerin ve paydaşların katkılarıyla her akşam iftar yemeği verileceğini belirten Eşki, Kızılay, Çamdibi ve Mevlana kent lokantalarında iftar saatinde vatandaşların sıcak yemekle buluşturulacağını ifade etti. Günlük ortalama 1000 kişilik iftar yemeği hedeflendiği bildirildi.

İftara yetişemeyenlere metro duraklarında destek

Ramazan ayında iş çıkışı iftara yetişemeyen vatandaşlar için ulaşım noktalarında da ikram yapılacağı belirtildi. Stadyum Metro, Bornova Metro ve EVKA-3 Metro duraklarında her gün yaklaşık 1000 kişiye çorba ve soğuk sandviç dağıtılacağı kaydedildi. İftar yemekleri ve ikramların hafta içi günlerde yapılacağı, organizasyonun planlı ve düzenli şekilde yürütüleceği ifade edildi.

“Sosyal belediyecilik sahada olur”

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna dikkat çeken Başkan Ömer Eşki, sosyal belediyeciliğin sözle değil, doğrudan destekle anlam kazandığını vurguladı. Ramazan boyunca kurulan her sofrada Bornova’da dayanışma ve birlikte yaşama kültürünün ön planda olacağı belirtildi.