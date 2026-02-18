Son Mühür/ Beste Temel - Urla ilçesi Birgi Mahallesi’nde oluşturulacak Zeytin Koleksiyon Bahçesi için iş birliği protokolü, Toprak Ana Rotary Kulübü ile Urla Belediyesi arasında imzalandı. Protokole, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan ile Toprak Ana Rotary Kulübü Başkanı Müge Çakır imza koydu. İmza törenine Rotary Bölge 2440 Federasyonu Başkanı Adnan Sözeri, eşi Huriser Sözeri ve kulüp üyeleri katıldı.

Türkiye’nin zeytin hafızası Urla’da toplanacak

Protokol kapsamında Türkiye’nin farklı bölgelerinden temin edilecek yöreye özgü zeytin türleri ile tıbbi ve aromatik bitkiler bir arada dikilecek. Çalışmayla zeytin çeşitliliğinin korunması, yerel tarımsal üretimin desteklenmesi ve Urla’nın tarımsal kimliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Oluşturulacak koleksiyon bahçesi yalnızca bir tarım alanı değil; aynı zamanda kültür ve eğitim merkezi olarak da planlanıyor. Alanda uzmanlar eşliğinde düzenli tarımsal ve kültürel eğitim programları yapılması öngörülüyor.

“Bir bilinç mirası bırakıyoruz”

Projenin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün zeytin ve tarıma verdiği öneme atıfla hayata geçirildiği vurgulandı. Rotary Bölge 2440 Federasyonu Başkanı Adnan Sözeri, çalışmanın gelecek kuşaklara aktarılacak kalıcı bir bilinç ve üretim mirası oluşturacağını ifade etti.

Toprak Ana Rotary Kulübü ile Urla Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilecek Zeytin Koleksiyon Bahçesi, Urla’da zeytin kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.