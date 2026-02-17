Son Mühür- İzmir’in kalbi Alsancak’ta devam eden altyapı projeleri, sağanak yağışla birleşince bölge sakinleri ve esnaf için adeta bir çileye dönüştü. Konak ilçesinin simge noktaları olan Kordon ve İkinci Kordon’da aylardır tamamlanamayan çalışmalar, yağan yağmurun ardından yolları geçit vermez hale getirdi. Şehrin vitrini olarak kabul edilen bu bölgelerde oluşan su birikintileri, hem ulaşımı felç etti hem de bölgedeki ticari hayatı durma noktasına getirdi.

Alsancak sular altında: Kordon’da altyapı sınavı

Kent genelinde aralıklarla etkili olan yağışlı hava, Alsancak semtinde kronikleşen altyapı sorunlarını bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Yenileme çalışmalarının sürdüğü Kordon boyu ve İkinci Kordon güzergahında yollar kısa sürede adeta göle dönüştü. Suların yükselmesiyle birlikte araç trafiği durma noktasına gelirken, yayalar karşıdan karşıya geçebilmek için büyük çaba sarf etti. Özellikle Alsancak Vapur İskelesi ve Gündoğdu Meydanı çevresinde biriken yağmur sularına karışan lağım kokusu, çevre sakinlerinin sabrını taşıran son damla oldu. Vatandaşlar, modern bir kent merkezinde bu tür manzaraların yaşanmasına sert tepki gösterdi.

"Venedik bile İzmir’in yanında çaresiz kalır"

Bölgede uzun süredir devam eden çalışmaların yarattığı aksaklıklardan şikayet eden yerel esnaf, çözümün gecikmesinden dolayı oldukça dertli. Esnaf Bilal Yıldırım, yaklaşık 10 aydır devam eden sürecin bir türlü nihayete ermediğini vurgulayarak, "Yaz mevsimi boyunca yetersiz personel ve kısıtlı ekipmanla ilerlemeye çalıştılar, sonuç ortada. Henüz şiddetli bir fırtına yaşanmamasına rağmen en ufak bir yağmurda Alsancak sulara teslim oluyor. Kaldırımlar inşaat sahasına döndüğü için insanlar yürüyecek yer bulamıyor. Şehrin merkezinde resmen Venedik manzarası yaşıyoruz ama buradaki durum çok daha vahim" ifadelerini kullandı.

Esnafın hijyen ve ekonomi isyanı

Yaşanan mağduriyetin sadece ulaşımı değil, halk sağlığını ve bölge ekonomisini de tehdit ettiğini belirten işletmeci Cenk Deren, yetkililere seslendi. Bir yıla yaklaşan çalışma süresinin gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri zor durumda bıraktığını ifade eden Deren, belediyenin gerekli hijyen koşullarını sağlamadığını savundu. Toz, çamur ve kötü koku içerisinde hizmet vermeye çalıştıklarını belirten esnaf, "Müşterilerimizin gelmediği, hijyenin kalmadığı bir ortamda bizden nasıl ayakta kalmamız bekleniyor? Esnafın yaşadığı bu ekonomik kaybın ve çaresizliğin hesabını kim verecek?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Tahliye çalışmaları devam ediyor

Tepkilerin odağındaki bölgede, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerin su tahliye işlemleri ve altyapıdaki tıkanıklıkları giderme mesaisi sürüyor. Bir yandan suyun tahliyesi için pompalar devreye sokulurken, diğer yandan inşaat çalışmalarının yağışlı hava şartlarına rağmen hızlandırılması hedefleniyor. Ancak esnaf ve mahalle sakinleri, geçici çözümler yerine projelerin bir an önce tamamlanarak bölgenin eski cazibesine kavuşmasını bekliyor. Alsancak’taki bu kriz, şehirdeki altyapı yatırımlarının hızı ve planlaması konusundaki tartışmaları da yeniden alevlendirdi.

