Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’de 17 Şubat günü etkisini gösteren şiddetli hava muhalefeti, deniz seviyesinde korkutan bir yükselmeye neden oldu. Alçak basınç sistemi ile birleşen kuvvetli lodos fırtınası, Ege Denizi’ni kıyı hattına doğru iterek sahil şeridinde deniz taşkınlarına zemin hazırladı. Gün boyunca süren olumsuz hava şartları nedeniyle teyakkuza geçen yerel yönetim birimleri, su baskınlarını önlemek ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla kıyı şeridinde yoğun bir mesai harcadı.

Alçak basınç ve lodos etkisi: Deniz 85 santimetre yükseldi

İzmir Körfezi'nde sabah saatlerinden itibaren gözlemlenen değişim, akşam saatlerinde kritik bir boyuta ulaştı. Pasaport istasyonundaki ölçüm verilerine göre sabah 45-50 santimetre civarında seyreden deniz seviyesi, günün ilerleyen saatlerinde 85 santimetreye kadar tırmandı. Uzmanlar, bu olağan dışı yükselişin arkasında yatan temel sebebin, hava basıncının aniden düşmesiyle birlikte denizin üzerindeki baskının azalması ve eş zamanlı olarak etkili olan lodosun suyu karaya doğru süpürmesi olduğunu belirtiyor.

Basınç düştü körfez kabardı: Meteorolojik veriler korkuttu

Meteorolojik ölçümler, basınç sistemindeki keskin düşüşü net bir şekilde ortaya koydu. Sabah saatlerinde 1005 milibar olarak kaydedilen hava basıncı, gün içinde 1000 milibar eşiğinin altına gerileyerek denizin fiziksel olarak kabarmasına yol açtı. Bu doğal fenomene öğleden sonra şiddetini artıran güneyli rüzgarların da eşlik etmesi, suyun kıyıya hücum etmesini hızlandırdı. Akşam saatlerinde bastıran yoğun sağanak yağış ise yükselen su seviyesine eklenerek risk faktörünü daha da üst seviyeye taşıdı.

Fırtına öğleden sonra şiddetlendi: Kıyı hattında dalga aşmaları

Rüzgarın hızı sabahın erken saatlerinde sakin bir seyir izlerken, öğleden sonra saat 13.00 ile 15.00 arasında ivme kazanarak saniyede 9 metreye kadar ulaştı. Sertleşen lodosla birlikte Körfez’de oluşan dalgalar, sahil tahkimatlarını aşarak yollara ve yaya alanlarına ulaştı. Özellikle rüzgarın açısının suyu doğrudan karaya itmesi, sahil kesiminde yer yer su birikintilerinin oluşmasına ve dalga aşmalarına sebebiyet verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi teyakkuzda: Kritik Noktalara anında müdahale

Deniz seviyesindeki yükselmenin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi, başta Alsancak Kordon ve Karşıyaka sahili olmak üzere tüm riskli bölgelerde koruma kalkanı oluşturdu. İZSU ekipleri, deniz suyunun kanalizasyon sisteminden geri gelmesini engellemek amacıyla güçlü pompa sistemlerini derhal aktif hale getirdi. İtfaiye birimleri gelen baskın ihbarlarına saniyeler içinde yanıt verirken, zabıta ekipleri de vatandaşları tehlikeli alanlardan uzak tutmak adına kıyı hattında aralıksız devriye gezdi. Belediye ekiplerinin olası bir deniz taşmasına karşı sahadaki koordineli çalışmaları gece boyunca devam etti.

Deniz kenarından uzak durun

Belediye yetkilileri, hava şartlarının normale dönmesine kadar geçecek süreçte halkı dikkatli olmaya çağırdı. Özellikle deniz seviyesinin altında kalan veya düşük kotlu bölgelerde yaşayan vatandaşların su baskını riskine karşı tedbirli olmaları istenirken, meraklı izleyicilerin ve vatandaşların can güvenliği için sahil şeridinde bulunmamaları gerektiği önemle vurgulandı. Yetkililer, meteorolojik uyarıların takibinin hayati önem taşıdığını hatırlatarak zorunlu haller dışında kıyı bölgelerinin kullanılmaması gerektiğini yineledi.

