Son Mühür/ Gökmen küçüktaşdemir - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımı rahatlatmak ve altyapıyı güçlendirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalara Karabağlar’da bir yenisini ekledi. Bozyaka bölgesinin kronik trafik sorununa çözüm üretmek için hayata geçirilen Dostluk Bulvarı Bağlantı Yolu Projesi tamamlandı.

150 milyon liralık yatırımla Dostluk Bulvarı ile Coşkun Kale Sokak arasında bir kilometre uzunluğunda, iki gidiş iki geliş olmak üzere dört şeritli yeni bağlantı yolu açıldı. Proje kapsamında 350 araç kapasiteli otopark alanı, yaya kaldırımları ve 2 bin 500 metrekarelik peyzaj düzenlemesi de hayata geçirildi. Altyapı çalışmaları kapsamında 1,5 kilometrelik yağmur suyu hattı ile kanal yenileme imalatı tamamlandı.

Mesafe 600 metre kısaldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nda görevli Harita Mühendisi İsmet Ürem, proje kapsamında Dostluk Bulvarı ile Coşkun Kale Sokak arasında bir kilometrelik yol imalatının tamamlandığını, yeni güzergâhla birlikte iki nokta arasındaki mesafenin yaklaşık 600 metre kısaldığını söyledi.

Ürem, proje çerçevesinde 650 metre uzunluğunda duvar imalatı yapıldığını, yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon hatları ile elektrik ve telefon altyapısının yenilendiğini belirtti. Yolun çift şeritten dört şeride çıkarıldığını kaydeden Ürem, Karabağlar’a daha rahat ulaşım, daha güçlü altyapı ve yeni yeşil alanlar kazandırıldığını ifade etti.

250 ağaç, 3 bin 700 çalı dikildi

Yeni açılan imar yolu boyunca kapsamlı peyzaj çalışmaları gerçekleştirildi. Kavşak, refüj ve yol kenarlarında palmiye, dut, doğu çınarı, ligustrum, altuni taflan, sabin ardıcı, alacalı agav, kaktüs, kaz ayağı ve saz gibi İzmir iklimine uyumlu bitkiler kullanıldı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nda görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Gizem Özçıngırak, proje alanında 250 ağaç, 3 bin 700 çalı ve bin 300 yer örtücü bitkinin toprakla buluşturulduğunu belirtti. Kurakçıl bitkilerin tercih edildiğini vurgulayan Özçıngırak, hem su tasarrufu sağlandığını hem de bakım maliyetlerinin azaltıldığını söyledi.

Mahallelerden olumlu geri dönüş

Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarı Nervil Üstün, yeni yolun mahalleye ulaşım kolaylığı ve canlılık kazandırdığını belirtti. Bulvarın açılmasıyla trafiğin akıcı hale geldiğini ifade eden Üstün, esnafın ve vatandaşların rahatladığını, hastane ve okul ulaşımının daha konforlu olduğunu dile getirdi.

Mahalle sakinlerinden Radiye Öztürk ise yolun yenilenmesiyle birlikte trafik kazalarının azalacağına inandıklarını söyledi. Çalışmaların ardından bölgede güvenliğin arttığını belirten Öztürk, ana arter üzerindeki ani çıkışların engellenmesinin sürücüler için önemli bir rahatlama sağladığını ifade etti.

Hamide Gökalp de yenilenen yolun modern, düzenli ve güvenli bir görünüme kavuştuğunu belirterek, hem araçlar hem yayalar için konforlu bir alan oluşturulduğunu söyledi. Hasibe Budak ise daha önce dar ve sorunlu olan yolun genişletilmesiyle park ve ulaşım problemlerinin büyük ölçüde çözüldüğünü dile getirdi.

Bozyaka trafiğinde rahatlama hedefleniyor

Eskiizmir Caddesi ile Yeşillik Caddesi’ni birbirine bağlayan yeni imar yolu, Dostluk Bulvarı, Şehit Pilot Volkan Koçyiğit Bulvarı ve Sevgi Bulvarı kesişiminden başlayarak Bozyaka Kapalı Pazaryeri güzergâhı üzerinden Zincirlikuyu Camii’nde son buluyor.

Yeni düzenlemeyle Bozyaka başta olmak üzere Sarıyer, Sevgi ve Uğur Mumcu mahallelerinde trafik akışının önemli ölçüde rahatlaması hedefleniyor.