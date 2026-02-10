Beşiktaş Kaymakamlığı, 10 ve 11 Şubat tarihlerinde Zorlu Performans Sanatları Merkezi ile Zorlu Center’da yapılması planlanan tüm etkinliklerin iki gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

Kaymakamlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu tarihlerde düzenlenecek konserlerin kamuoyunda ciddi tepkilere yol açtığı ve toplumsal hassasiyetlerle örtüşmediği gerekçesiyle bu kararın alındığı belirtildi.

Tartışma yaratan konserler mercek altına alındı

Beşiktaş Kaymakamlığı’nın açıklamasında, 10 Şubat’ta sahne alması planlanan Slaughter To Prevail ile 11 Şubat’ta konser vermesi beklenen Behemoth gruplarına ilişkin yapılan incelemelerin tamamlandığı ifade edildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, bu etkinliklerin toplumun farklı kesimlerinde rahatsızlık yarattığı ve tepkilere neden olduğunun tespit edildiği vurgulandı.

“Toplumsal değerlerle bağdaşmadığı tespit edildi”

Açıklamada, konserlerin içerik ve mesajları itibarıyla toplumsal değerlerle uyuşmadığı yönünde değerlendirmeler yapıldığına dikkat çekildi. Bu durumun kamu düzeni ve toplumsal hassasiyetler açısından risk oluşturabileceği gerekçesiyle önleyici tedbirlerin devreye alındığı kaydedildi.

Yasak kararı hangi tarihleri kapsıyor?

Kaymakamlık tarafından alınan karara göre;

Yasak 10 Şubat saat 00.01 itibarıyla başlayacak

11 Şubat saat 23.59’a kadar devam edecek

Bu süre boyunca Zorlu PSM ve Zorlu Center bünyesinde

Konser

Festival

Toplu etkinlik

Biletli organizasyonlar

Benzeri tüm programlar yapılamayacak

Karar hangi yasal dayanaklara dayanıyor?

Açıklamada, yasak kararının;

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 22. maddeleri

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/Ç maddesi

kapsamında alındığı belirtildi. Bu maddeler doğrultusunda, kamu düzeni ve toplum huzurunun korunmasının amaçlandığı ifade edildi.

Kamu düzeni ve toplumsal hassasiyet vurgusu

Yetkililer, alınan kararın ifade özgürlüğünden ziyade kamu düzenini ve toplumsal barışı koruma amacı taşıdığını vurguladı. Süreç boyunca güvenlik birimlerinin ve ilgili kurumların koordinasyon içinde hareket edeceği de kaydedildi.