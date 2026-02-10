Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye nüfusu 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168’e yükseldi. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin sayısı 80 milyon 555 bin 475 olarak kaydedildi.

Toplam nüfus içinde il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı yüzde 93,6’ya çıkarken, 30 büyükşehir dışındaki illerde belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 6,6’dan yüzde 6,4’e düştü. Belde ve köylerde yaşayan nüfus, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 2,1 azalışla 5 milyon 536 bin 693 olarak belirlendi.

70 köyde nüfus 10’un altında

Türkiye genelinde, 10 veya daha az kişinin yaşadığı köy sayısı 70 olarak kayıtlara geçti. Buna karşılık, nüfusu 1000 veya daha fazla olan köy sayısı 456 oldu.

Adıyaman’ın merkez ilçesine bağlı İpekli köyü, 6 bin 681 kişilik nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık köyü olarak öne çıktı. Bu köyü, Çanakkale’nin merkez ilçesindeki Karacaören 6 bin 668, Adıyaman merkezdeki Taşpınar ise 6 bin 268 kişiyle izledi.

Uşak merkezdeki Mende köyü 5 bin 946, Yalova merkezdeki Samanlı köyü ise 5 bin 696 nüfusuyla en kalabalık köyler arasında yer aldı.

3 köyde tek kişi kayıtlı

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 sonuçlarına göre, Türkiye’de üç köyde nüfusa kayıtlı yalnızca birer kişi bulunuyor. Bu köyler Bitlis merkezde Kayalıbağ, Siirt’in Kurtalan ilçesinde Çattepe ve Iğdır’ın Aralık ilçesinde Tarlabaşı olarak belirlendi.

Bingöl’ün Yedisu ilçesindeki Akımlı köyü 2 kişilik nüfusuyla dikkat çekerken, Bingöl’ün Adaklı ilçesindeki Maltepe, Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Dilekli ve Kütahya’nın Emet ilçesindeki Kalfalar köylerinde 3’er kişi kayıtlı bulunuyor.

Şırnak merkezdeki Kemerli köyü 4, Cevizdüzü köyü ise 5 kişinin yaşadığı yerleşimler arasında yer aldı.