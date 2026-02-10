Son Mühür- Büyük umutlarla oturduğu TCMB Başkanlığı koltuğunda sadece 8 ay kalabilen Hafize Gaye Erkan, son zamlarla 750 bin liraya çıkan maaşını eksiksiz olarak almaya devam etmişti.

''Devletin malı deniz'' sözleriyle Erkan'ın maaşını almaya devam etmesine tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut,

''Enflasyonu 'kapıcı Sadık abisinden öğrendiğini' söyleyen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yalnızca 8 ay görev yapmasına rağmen, görevden alınmasının ardından tam iki yıl boyunca ayda 750 bin lira maaş almaya devam etti.

Bu ay itibarıyla bu ayrıcalıklı ödeme sona erdi. Devletin kasasından çıkan toplam tutar: 18 milyon lira.

Ülkenin milyonlarca yurttaşı açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verirken, emekli ve asgari ücretli sefalet ücreti ile hayatta kalmaya çalışırken; kamu kaynaklarının bu şekilde savurganca kullanılması vicdanları yaralamaktadır'' değerlendirmesinde bulundu.



Başarısız olduğu için görevden alınmıştı...



''Başarısız olduğu gerekçesiyle görevden alınan bir yöneticinin, görevde olmadığı halde, hiçbir hizmet üretmeden, iki yıl boyunca astronomik bir maaş alması kabul edilemez bir kamu zararıdır.

Bu tablo, iktidarın ekonomi yönetimindeki liyakat, adalet ve tasarruf anlayışının ne noktaya geldiğini açıkça göstermektedir'' ifadelerine yer veren Burhanettin Bulut,

''Tasarruf çağrılarının vatandaşa yapıldığı, kemer sıkmanın halka dayatıldığı bir dönemde, Saray bürokrasisine ve üst düzey yöneticilere sağlanan bu ayrıcalıklar sosyal adalet duygusunu yerle bir etmektedir.

Bu düzen sürdürülebilir değildir.

Kamu kaynakları, bir avuç ayrıcalıklının değil, 86 milyonun hakkıdır'' mesajı verdi.