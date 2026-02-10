Ankara'nın en kalabalık ilçelerinden Keçiören'de yaşanan siyasi kriz, belediye meclisinin yapısını doğrudan etkiliyor. Özarslan'ın 11 Şubat'ta AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar ve istifa eden üyelerin Cumhur İttifakı'na geçme ihtimali, yerel yönetimde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

İstifa öncesi meclis dağılımı

Keçiören Belediye Meclisi'nde toplam 45 üye bulunuyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından oluşan meclis yapısında CHP 27 üye ile çoğunluğu elinde tutuyordu. AK Parti 13, MHP ise 5 meclis üyesiyle temsil ediliyordu.

İstifalar sonrası son durum

Mesut Özarslan'ın yanı sıra 7 CHP'li meclis üyesinin istifa etmesiyle birlikte partinin meclisteki üye sayısı 20'ye düştü. İstifa eden isimler arasında Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Bedirhanoğlu, meclis üyeleri Azra Ceylan Öztürk, Cihan Ayhan ve İbrahim Uyar yer alıyor.

İstifa eden üyelerin AK Parti veya MHP'ye katılması halinde Cumhur İttifakı 25, CHP ise 20 üyeye sahip olacak. Bu durum, belediyenin Cumhur İttifakı kontrolüne geçeceği anlamını taşıyor.

CHP saflarında kalanlar

İstifaların ardından Keçiören Belediye Başkanvekili Tolga Turgut ile Başkan Yardımcıları Emir Can Tunç ve Selçuk Karadağ, görevlerinden istifa ederek CHP'nin yanında yer aldıklarını duyurdu. Başkanvekili Atila Çelik de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın paylaşımını alıntılayarak CHP saflarında kalmaya devam edeceğini gösterdi.

Keçiören Belediyesi meclis üyeleri listesi

CHP Meclis Üyeleri (istifalar sonrası):

Atila Çelik

Hüseyin Karabulut

İbrahim Mert Bektaş

Tolga Turgut (görevinden istifa etti, partide kaldı)

AK Parti Meclis Üyeleri:

Fatih Ünal

Metin Akdemir

Ömer Faruk İslam

Mesut Özarslan kimdir

1976 yılında Sivas'ta doğan Dr. Mesut Özarslan, ilk, orta ve lise eğitimini Sivas'ta tamamladı. Konya Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Özarslan, aynı üniversitede akademik çalışmalarına devam ederek yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. İnşaat Yüksek Mühendisi Doktor unvanına sahip.

Özarslan, meslek hayatına Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda (TOKİ) Altyapı ve Zemin Etüt Şube Müdürü olarak başladı. 2005 yılında Pakistan'da meydana gelen deprem sonrası Başbakanlık tarafından deprem bölgesi koordinatörü olarak görevlendirildi. Ardından özel sektörde kendi kurduğu Geolimit Mühendislik A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanlığını üstlendi.

Siyasi kariyerine İYİ Parti ile başlayan Özarslan, partinin kurucular kurulunda yer aldı ve Ankara İl Başkanlığı görevini yürüttü. 2019 yılından itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ABB Belko Genel Müdürü, Portaş Genel Müdürü ve Başdanışman gibi üst düzey görevlerde bulundu.

Mevcut görevlerinden istifa ederek CHP'ye katılan Özarslan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Evli ve üç çocuk babası olan Özarslan, 8 Şubat 2026 tarihinde CHP'den istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

İstifa açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den "hakaret, tehdit ve iftira" içeren mesajlar aldığını iddia eden Özarslan, parti içindeki baskı ve dedikodu ortamını gerekçe gösterdi. Özarslan'ın 11 Şubat'ta yapılacak grup toplantısında AK Parti'ye katılması bekleniyor.