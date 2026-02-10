Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, büyükbaş hayvan sayısı 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,3 artarak 17 milyon 709 bin oldu. Sığır sayısı yüzde 4,3 artışla 17 milyon 544 bine yükselirken, manda sayısı yüzde 1,7 artarak 164 bin 785 olarak kaydedildi.

Küçükbaş hayvan varlığı yükseldi

Küçükbaş hayvan sayısı aynı dönemde yüzde 5,4 artışla 57 milyon 874 bine ulaştı. Koyun sayısı yüzde 5,9 artarak 46 milyon 689 bin olurken, keçi sayısı yüzde 3,4 artışla 11 milyon 186 bin baş olarak hesaplandı.

Bal ve ipek kozası üretiminde artış

Hayvansal üretim verilerine göre, bal üretimi 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,8 artarak 97 bin 253 ton oldu. Yaş ipek kozası üretimi ise yüzde 38,4 artışla 118 ton olarak belirlendi.