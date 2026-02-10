Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinde patlak veren "kıyafet" tartışması, siyasi bir yol ayrımıyla sonuçlandı. Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’in giyim tarzını hedef alan açıklamalarıyla tepkilerin odağına yerleşen Mehmet Korkmaz, parti disiplin kurullarının işletilmesi neticesinde üyelikten tamamen çıkarıldı.

Kişisel haklara saldırı disiplin kuruluna takıldı

Siyasi etik ve bireysel özgürlükler çerçevesinde değerlendirilen olay, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e yönelik sarf edilen yakışıksız ifadelerle başladı. Mehmet Korkmaz’ın, seçilmiş bir belediye başkanının kıyafeti üzerinden yürüttüğü eleştiriler, parti hiyerarşisi içerisinde "kişilik haklarına saldırı" ve "parti ilkeleriyle bağdaşmayan tutum" olarak yorumlandı. Gelen yoğun şikayetler ve kamuoyunda oluşan infial üzerine toplanan disiplin mekanizması, Korkmaz’ın savunusunu yeterli bulmayarak siyasi literatürde "en ağır ceza" olarak bilinen ihraç yöntemine başvurdu.

Siyasi nezaket ve toplumsal mesaj

Kararın ardından kulislerde, bu hamlenin sadece bir disiplin cezası değil, aynı zamanda kadın siyasetçilerin maruz kaldığı mobbing ve şekilci eleştirilere karşı verilmiş net bir mesaj olduğu konuşuluyor. Belediye Başkanı Zeynep Güneş’in kurumsal kimliğine ve şahsına yönelik bu saldırının, parti yönetimi tarafından "kabul edilemez bir kırmızı çizgi" olarak tanımlanması, demokratik nezaket kurallarının korunması adına kritik bir adım olarak nitelendirildi. Parti yetkilileri, temsil makamındaki kişilerin yaşam tarzlarına müdahale edilmesinin kurum kültürüyle taban tabana zıt olduğunu vurguladı.

Karar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı

Siyaset dünyasında yankıları süren bu ihraç kararı, yerel halk ve sivil toplum örgütleri tarafından da yakından takip ediliyor. Özellikle kadın hakları savunucuları ve yerel siyaset analistleri, siyasetin dilinin arındırılması gerektiğini belirterek bu tür yaptırımların caydırıcı bir etki yaratacağını savunuyor. Mehmet Korkmaz’ın partiden ilişiğinin kesilmesiyle birlikte, Mihalgazi’deki siyasi dengelerin nasıl şekilleneceği merak konusu olurken, Başkan Zeynep Güneş’e yönelik destek mesajları gelmeye devam ediyor.

