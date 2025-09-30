FIFA kokartlı Türk hakem Zorbay Küçük, UEFA Gençlik Ligi’nde düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklamasına göre Küçük, Kazakistan temsilcisi Kairat Almaty ile İspanya’nın köklü kulübü Real Madrid arasında oynanacak karşılaşmada görev alacak.

UEFA Gençlik Ligi mücadelesi, Kazakistan’ın Almatı şehrinde TSİ 12.00’de başlayacak. Kritik mücadelede Zorbay Küçük, orta hakem olarak sahada yer alacak.

Yardımcı hakemler belli oldu

Küçük’ün yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Orhun Aydın Duran üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Kazakistan Futbol Federasyonu’ndan Saken Baiymbet yapacak.

Türk hakemliğinde uluslararası temsil

Zorbay Küçük’ün UEFA Gençlik Ligi’nde görev alması, Türk hakemliğinin uluslararası arenada temsil gücünü bir kez daha ortaya koydu. Küçük, daha önce de UEFA organizasyonlarında farklı kategorilerde görev almıştı.