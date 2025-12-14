Son Mühür- NBA'de son şampiyon ve bu sezonun da rakip tanımayan ekibi konumunda olan Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs engeline takıldı.

Oklahoma'da MVP Shai Gilgeus Alexander'ın 29 sayı, 4 ribaund, 5 asistle beklentilerin uzağında kaldığı gecede Chet Holmgren ve Jalen Wıllams'ın 17'şer sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi.

Sahadan 109-111'lik skorla galip ayrılan San Antonio'da sakatlık dönüşü sadece 21 dakika sahne alan Victor Wembenyama 22 sayı, 9 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ve 2 blokla oynadı. Spurs'te Devin Vassel 23, Stephon Castle ve De'Aaron Fox 22'şer sayıyla galibiyette öne çıkan isimler oldu.



Finalin diğer adı New York Knikcs...



Turnuvanın diğer yarı final maçında rakibi Orlando Magic'i 132-120 mağlup eden New York Knikcs gülen taraf oldu.



Galibiyetin mimarı olarak öne çıkan isimse 40 sayı, 4 ribaund ve 8 asist üreten Jalen Brunson'du.

Emirates NBA Cup yarı finalinde New York Knicks'de Karl Anthony Towns 29 sayı, 8 ribaund ve 2 asistle galibiyete katkı sağladı.

Orlando'da Jalen Suggs'ın 26, Paeolo Banchero'nun 25 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi.