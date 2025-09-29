Hindistan’da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası’nda milli sporcular önemli başarılara imza attı. Kadınlar gülle atma F20 kategorisinde yarışan milli sporcu Ebrar Keskin, 13.80 metrelik derecesiyle dünya ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Hamide Doğangün 800 metrede bronz kazandı

Şampiyonanın üçüncü gününde piste çıkan bir diğer milli sporcu Hamide Doğangün, kadınlar 800 metre T53 kategorisinde kariyerinin en iyi derecesine ulaştı. 1:47.99’luk derecesiyle üçüncü olan Doğangün, bronz madalya kazanarak Türkiye’ye bir gurur daha yaşattı.

Türkiye’nin başarı serisi devam ediyor

Milli sporcuların uluslararası arenada elde ettiği bu dereceler, Türkiye’nin para atletizmde yükselen performansını bir kez daha gözler önüne serdi. Gülle atmada gümüş ve 800 metrede bronz madalya ile üçüncü günü tamamlayan Türkiye, şampiyonada madalya hanesini zenginleştirdi.

Madalyalar genç sporculara ilham oldu

Elde edilen bu başarıların, genç sporculara ilham kaynağı olacağı belirtiliyor. Türk sporcuların farklı kategorilerde gösterdiği performans, engelli sporcuların spora katılımını artırmaya yönelik önemli bir motivasyon olarak değerlendiriliyor.