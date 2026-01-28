Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde yaşayan bir ailenin dikkati, yer altından gelen görünmez bir tehlikeyi gün yüzüne çıkardı. Taşbaca Mahallesi’nde ikamet eden Kırlak ailesi, evlerindeki doğal gaz kombisinin ısrarla alarm vermesi üzerine teknik destek talebinde bulundu. Olay yerine gelen enerji dağıtım şirketi yetkilileri, tesisatta yaptıkları incelemelerde herhangi bir doğal gaz sızıntısına rastlamadı. Ancak sistemdeki teknik uyarının devam etmesi üzerine genişletilen kontroller, tehlikenin boyutunu değiştirdi; ekipler evin bahçe kısmında doğal gazdan farklı olarak yoğun metan gazı birikmesi tespit etti.

AFAD devreye girdi: 6 kişilik aile tahliye edildi

Sızıntının türünün değişmesi ve risk teşkil etmesi üzerine bölgeye ivedilikle AFAD ekipleri sevk edildi. Hassas ölçüm cihazlarıyla hem evin içinde hem de çevresinde denetim yapan uzmanlar, metan gazı değerlerinin standartların çok üzerinde olduğunu belirledi. Can güvenliğini öncelik sayan yetkililer, iki katlı yapıda ikamet eden Ramazan Kırlak ve beraberindeki 5 aile ferdinin evi derhal boşaltmasına karar verdi. Gece saatlerinde gerçekleşen tahliye sonrası 6 kişilik aile, geçici olarak akrabalarının yanına yerleşirken, mahallede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

TTK Uzmanları yer altı haritalarıyla gazın kaynağını arıyor

Tahliyenin ardından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri teknik bir inceleme başlattı. Gazın kaynağını tam olarak saptamak amacıyla bölgenin jeolojik yapısını ve yer altı haritalarını incelemeye alan maden mühendisleri, zemin üzerinde detaylı etüt çalışmaları yürüttü. Bölgenin eski maden havzası olması ihtimaline karşı eski ocak girişleri ve yer altı boşlukları titizlikle kontrol edildi. Ekiplerin yapacağı bu teknik analizler, gazın doğal bir jeolojik hareketlilikten mi yoksa eski maden faaliyetlerinden mi kaynaklandığını netleştirecek.

Mahalle Muhtarı Arıkan: "Süreç titizlikle takip ediliyor"

Olayla ilgili gelişmeleri yakından takip eden Taşbaca Mahalle Muhtarı Kibar Arıkan, yaşanan sürece dair önemli açıklamalarda bulundu. Sorunun ilk olarak kombi alarmıyla fark edildiğini hatırlatan Arıkan, gaz sızıntısının hem bahçede hem de evin içindeki belirli bir odada yoğunlaştığını ifade etti. Enerji şirketinin önlem amaçlı doğal gaz akışını kestiğini belirten Arıkan, yapılan ilk tespitlerde bölgenin aktif ocaklarla bir bağlantısının görünmediğini ancak TTK ekiplerinin harita üzerindeki keşif çalışmalarının ardından nihai kararın verileceğini vurguladı. Uzmanların raporu doğrultusunda ailenin evine dönüp dönemeyeceği belli olacak.