Son Mühür- ABD Senatosu'nda gerçekleştirilen oturumda, Venezuela'nın petrol ticaretinden elde edilen gelirlerin yönetimi ve denetimi masaya yatırıldı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dondurulan fonların akıbetine dair önemli detaylar paylaştı.

Petrol gelirlerinde "Kayıp" 200 milyon dolar tartışması

Senato oturumunda Senatör Jeanne Shaheen’in sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela’nın petrol satış süreciyle ilgili çarpıcı rakamlar verdi. Shaheen, toplamda 500 milyon dolarlık bir petrol satışının gerçekleştiğini, ancak bunun yalnızca 300 milyon dolarının Venezuela hükümetine ulaştığını hatırlatarak, "Geri kalan 200 milyon dolara ne oldu?" sorusunu yöneltti.

Fonlar Katar üzerinden ABD hazinesine aktarılacak

Bakan Rubio, söz konusu 200 milyon doların halihazırda Katar’daki bir hesapta tutulduğunu doğruladı. Bu hesabın geçici bir durak olduğunu belirten Rubio, fonların nihai adresinin Amerika Birleşik Devletleri olacağını vurguladı. Rubio, "Bu kısa vadeli bir hesap; paranın nihai varış noktası ABD Hazinesi bünyesindeki dondurulmuş bir hesap olacak," ifadelerini kullanarak finansal rotayı netleştirdi.

Harcamalara sıkı denetim ve şartlı kullanım

En dikkat çekici noktası ise bu fonların nasıl kullanılacağına dair belirlenen "katı denetim" mekanizması oldu. Rubio, Venezuela hükümetinin bu parayı dilediği gibi harcayamayacağını, harcamaların yalnızca ABD tarafından onaylanan kalemler üzerinden yapılabileceğini belirtti. Denetim sisteminin bizzat Venezuela tarafından finanse edileceğini ifade eden Rubio, şunları kaydetti:

"Denetim, harcamalar üzerinden yapılacak. İşin başında onlara bu paranın neler için harcanabileceğini söyleyeceğiz. Paranın yalnızca izin verilen alanlarda kullanıldığından emin olmak için, bizim kabul edeceğimiz bir denetim sistemini finanse etmeyi kabul ettiler."

Yaptırımlar altındaki petrol ticareti

Rubio, açıklamalarının sonunda bu özel denetim mekanizmasının Venezuela'nın tüm gelirlerini değil, yalnızca yaptırım kapsamındaki petrol ticaretinden elde edilen fonları kapsadığının altını çizdi. Bu hamle, Washington’un Caracas üzerindeki ekonomik baskıyı sürdürürken, finansal kaynakların kullanımını doğrudan kontrol etme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.