Son Mühür- Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ söz konusu uygulamanın 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na açıkça aykırı olduğu belirtti. Açıklamasında, sendika yöneticilerine yönelik bu işlemin sendikal faaliyetleri baskı altına almaya yönelik olduğunu vurguladı.

"Görev yerleri değiştirilemez"

Kamuoyuna yansıyan haberlerde sendika yöneticileri hakkında “disiplinsizlik” ve “görevlerini yapmadıkları” yönünde iddialar ortaya atıldığına dikkat çekilen açıklamada, Manisa Büyükşehir Belediyesinin kurumsal bir kamu kurumu olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, “Her dairenin bir yöneticisi vardır. Eğer ortada bir sorun varsa bunun yolu keyfi görevlendirmeler değildir. ‘Altta kalanın canı çıksın’ anlayışıyla, hiçbir somut gerekçe gösterilmeden sendika yöneticilerinin görev yerleri değiştirilemez” ifadelerine yer verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne çağrı

Açıklamada ayrıca, yapılan uygulamanın yalnızca sendika yöneticilerine değil, sendikal hak ve özgürlüklere yönelik bir müdahale olduğu belirtilerek, Manisa Büyükşehir Belediyesinin hukuka ve sendikal haklara uygun davranmaya davet edildiği ifade edildi.