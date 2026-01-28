İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından büyük bir titizlikle yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan tanınmış isimlerle ilgili hukuki süreçte kritik bir eşiğe gelindi.

Aralarında iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin çocukları ve popüler sosyal medya figürlerinin de bulunduğu soruşturmada, şüphelilerin madde kullanıp kullanmadığını belirlemek amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderilen numunelerin incelemesi tamamlandı.

Saç örnekleri gerçeği ortaya çıkardı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden alınan kan ve saç örnekleri üzerinde yapılan detaylı laboratuvar analizleri sonucunda, çarpıcı veriler elde edildi. Rapora göre, Türkiye’nin dev ilaç firmalarından Abdi İbrahim’in sahibi Nezih Barut’un oğlu İbrahim Barut’un saç örneklerinde kokain maddesine rastlandı. Aynı inceleme dosyasında, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı’nın da test sonuçlarının pozitif çıktığı bilgisi yer aldı. Adli Tıp Kurumu tarafından onaylanan bu teknik rapor, resmi kanallar aracılığıyla yargılamayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edildi.

"İlaç bile içmez" demişti

Operasyonun ilk aşamasında oğlu İbrahim Barut’un gözaltına alınması üzerine kamuoyuna açıklamalarda bulunan Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, suçlamaları kesin bir dille reddetmişti. Oğlunun sağlıklı yaşam konusundaki hassasiyetine vurgu yapan iş insanı Barut, "Oğlumun uyuşturucuyla hiçbir teması olamaz. Değil madde kullanmak, kendisi ilaç bile içmeyen, sigara dahi kullanmayan biridir." ifadelerini kullanmıştı. Ancak Adli Tıp’tan gelen son biyolojik analiz raporu, ailenin bu savunmasıyla taban tabana zıt bir tabloyu ortaya koydu.

İş ve sanat dünyasından isimler dosyada

İstanbul merkezli yürütülen bu kapsamlı uyuşturucu dosyasında sadece İbrahim Barut ve Bilal Hancı değil, cemiyet hayatının yakından tanıdığı başka isimler de yer alıyor. Huzur Giyim’in veliahtı Abdullah Gençal ve magazin dünyasının tanınmış ismi Mehmet Üstündağ gibi figürlerin de isimlerinin geçtiği soruşturmada, yargı makamlarının elde edilen yeni deliller ışığında nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu.

