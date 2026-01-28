İran İslam Cumhuriyeti, ABD’nin Başkanı Donald Trump’ın bölge politikalarına ve olası askeri senaryolarına karşı askeri teyakkuz durumunu en üst seviyeye çıkardı. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin egemenlik haklarını koruma konusundaki kararlılığını vurgulayarak Washington’a net bir mesaj gönderdi.

Bölgesel gerilimde yeni perde: Savunma birimleri teyakkuzda

İran’ın dış politika stratejisinin mimarlarından biri olan Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Donald Trump yönetiminin olası hamlelerine yönelik yaptığı son açıklamalarda askeri kapasite ve savunma reflekslerine dikkat çekti. İran Silahlı Kuvvetleri'nin tüm birimlerinin, ülkenin stratejik sınırlarını korumak adına tam bir hazırlık içerisinde olduğunu ifade eden Arakçi, savunma hattındaki kararlılığın altını çizdi. Özellikle hava sahası ve kara sınırlarındaki güvenliğin kırmızı çizgileri olduğunu belirten Bakan, hiçbir ihlalin karşılıksız kalmayacağının sinyalini verdi.

Sınır güvenliği ve mütekabiliyet esası

İran kanadından gelen bu uyarı, sadece diplomatik bir söylem değil, aynı zamanda askeri bir duruşun yansıması olarak değerlendiriliyor. Arakçi, modern Türkçenin en güçlü ifadeleriyle dile getirdiği açıklamasında, İran ordusunun toprak bütünlüğünü, deniz yetki alanlarını ve hava sahasını korumak adına saniyelerle ölçülecek bir tepki verme kapasitesine ulaştığını vurguladı. Trump’ın önceki dönemindeki "maksimum baskı" politikalarının yeniden devreye girme ihtimaline karşı Tahran, savunma doktrinini "anında ve sarsıcı mukabele" üzerine kurmuş durumda.

"Eller tetikte"

Bakan Arakçi’nin açıklamasındaki en çarpıcı ifade ise silahlı kuvvetlerin operasyonel hazırlığını niteleyen "eller tetikte beklemek" vurgusu oldu. Bu söylem, İran’ın olası bir askeri müdahaleye karşı savunma pozisyonundan çok, aktif bir caydırıcılık sergilediğini kanıtladı.

