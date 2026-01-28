İstanbul’un Sarıyer ilçesinde faaliyet gösteren ve alışılmışın dışındaki hizmet protokolleriyle dijital mecralarda geniş yankı uyandıran bir işletme, Ticaret Bakanlığı ve belediye ekiplerinin radarına girdi. Günde sadece 10 müşteri kabul etmesi, "referans" sistemiyle çalışması ve menüdeki bazı ürünler için sunduğu ilginç tüketim şartlarıyla gündemden düşmeyen hamburgerciye yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. Yapılan incelemeler sonucunda işletmenin hem ruhsat hem de fiyatlandırma konularında yasal sınırları aştığı belgelendi.

Fahiş fiyatlar ve "Şartlı satış" kıskacı

Denetim ekiplerinin işletmede yaptığı ilk incelemelerde, tüketici haklarını ihlal eden pek çok bulguya rastlandı. Restoran içerisinde müşterilerin inceleyebileceği bir menü ya da fiyat listesinin bulunmadığı tespit edilirken, satışa sunulan 32 farklı ürünün bedelleri arasındaki dengesizlik dikkat çekti. Özellikle yarım litrelik bir suyun 258 TL gibi fahiş bir bedelle satılması üzerine tutanak tutuldu. Bakanlık yetkilileri, işletmenin son üç aya ait alış faturalarını incelemeye alırken, müşterinin talebine rağmen ürün satışının çeşitli koşullara bağlanması "satıştan kaçınma" suçu kapsamında değerlendirildi. 8 katlı bir hamburgeri yiyebilmek için daha önce 6 katlı olanı bitirmiş olma şartı gibi kurallar, denetim raporlarına yasal birer aykırılık olarak geçti.

Pastane belgesiyle Hamburger satışı yapıyormuş

Sarıyer Belediyesi ekiplerinin yürüttüğü incelemeler ise işletmenin faaliyet konusuna dair çarpıcı bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Söz konusu mekanın resmi kayıtlarda "hamburgerci" olarak değil, "pasta ve unlu mamuller" ruhsatıyla kayıtlı olduğu belirlendi. Faaliyet alanı ile fiili hizmetin uyuşmaması sebebiyle belediye kanadı, işletmenin ruhsatının iptal edilmesi yönünde resmi bir inceleme başlattı. İşletmenin sunduğu hizmetin yasal çerçeveden tamamen saptığı ve ruhsat esaslarına aykırı hareket edildiği vurgulandı.

"Referans dğil, söz ve kapasite"

Hakkındaki iddialar ve denetimler sonrası açıklamalarda bulunan işletme sahibi Alp Atalık, sosyal medyadaki bilgilerin çarpıtıldığını ileri sürdü. Tek başına çalıştığını ve her ürünü sıfırdan, butik bir anlayışla ürettiğini belirten Atalık, "referans" sisteminin aslında geçmişten gelen bir sözleşme trafiği olduğunu savundu. Aylardır sıra bekleyen müşterilerine mahcup olmamak adına böyle bir yöntem izlediğini söyleyen Atalık, günde 50 kişiye bile hizmet verecek kapasitesinin olmadığını, tüm süreçleri bizzat kendisinin yönettiğini dile getirdi.

"Kum saati" ve Katlı hamburger şartlarının perde arkası

Müşterilerine yönelik uyguladığı katı kuralları "mükemmeliyetçi hizmet" anlayışıyla gerekçelendiren Atalık, tartışma yaratan uygulamalarını savundu. Yemeklerin aşırı sıcak servis edildiğini ve müşterilerin ağzının yanmaması için kum saatiyle bekleme süresi belirlediğini ifade eden işletmeci, katlı hamburger kuralını da benzer bir disiplinle açıkladı. Ancak yetkililer, bireysel hizmet anlayışının ticaret hukukunun ve fahiş fiyat denetimlerinin önüne geçemeyeceğinin altını çizdi. İşletme üzerindeki idari süreç devam ederken, tespit edilen fahiş fiyat uygulamaları için ağır yaptırımların uygulanması bekleniyor.

