Son Mühür- CHP tarafından düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 85. durağı Bağcılar oldu. Yoğun bir katılımla gerçekleşen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara Bağcılar üzerinden yüklenerek, "Bu meydan, Türkiye haritasıdır. Yoksulluğa ve çetelere teslim edilen Bağcılar için değişim vakti gelmiştir," dedi.

Bağcılar Meydanı’nda tarihi kalabalık

İstanbul’un en yoğun ilçelerinden biri olan Bağcılar’da halka seslenen Özgür Özel, meydandaki coşkunun Bakırköy mitinglerini geride bıraktığını ifade etti. "Dar sokakların geniş gönüllü insanlarıyla, İstanbul’un yükünü taşıyanlarla bir aradayız," diyen Özel, bugüne kadar CHP’nin yerel seçim kazanamadığı bu ilçedeki değişimin sinyallerini verdi. Geçmiş seçimlerde %1 olan oy oranlarını %33’e çıkardıklarını hatırlatan Özel, daha çok çalışacaklarının sözünü verdi.

"İBB’nin eli Bağcılar’ın üzerinde"

Konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ilçeye yaptığı yatırımlara geniş yer ayıran Özel, Bağcılar’da sosyal belediyeciliğin ulaştığı boyutları şu verilerle paylaştı:

32.600 haneye sosyal destek sağlandı.

13.400 anneye ücretsiz ulaşım imkanı sunan Anne Kart verildi.

130 km içme suyu ve 80 km atık su hattı yenilendi.

Açılan 5 kreş ve tamamlanan metro hatlarıyla Bağcılar’ın yaşam kalitesi artırıldı.

Miting sırasında yükselen "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganlarına karşılık veren Özel, Ekrem İmamoğlu’nun selamını ileterek, "Başkanımızın aklı da kalbi de her an Bağcılar ile birlikte," ifadelerini kullandı.

"Yoksulluk sınırı 98 bin lirayı buldu"

Ekonomik krize ve yoksulluğa dikkat çeken CHP lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişte en büyük desteği Bağcılar’dan aldığını ancak artık sokağa çıkamadığını iddia etti. Özel, "Tayyip Bey sizi seviyor mu? Sevmiyor, çünkü fakiriz. Türkiye’de yoksulluk sınırı 98 bin lira olmuş, bu meydandaki binlerce insan bu sınırın altında yaşam mücadelesi veriyor. Artık Bağcılar bu gidişattan memnun değil," dedi.

Uyuşturucu ve güvenlik sorununa sert eleştiri

İlçenin en büyük problemlerinden biri olan uyuşturucu kullanımına değinen Özel, güvenlik politikalarını sert bir dille eleştirdi:

"Bağcılar sokakları suç çeteleriyle dolu. Uyuşturucu kullanım yaşı 16’ya gerilemiş, tedavi başvuruları iki katına çıkmış durumda. Ak Parti ise bu sorunları çözmek yerine İstanbul’a hizmet eden belediye başkanına kumpas kurmakla meşgul. Çeteler sokaklarda cirit atarken, yetkililer magazin peşinde koşuyor."

"Türkiye’de iktidar olacağız"

Konuşmasını umut mesajlarıyla noktalayan Özgür Özel, Bağcılar meydanındaki kalabalığı bir Türkiye mozaiğine benzetti. Doğudan batıya, Karadeniz’den İç Anadolu’ya kadar her kesimden vatandaşın umudu "beton yığınlarının arasından fışkırttığını" belirterek, "85. eylemimizde söz veriyorum; hem Bağcılar’da hem Türkiye’de iktidar olacağız," dedi.

Özel, "Emekli maaşı için teklif edilen 20 bin lirayı asla kabul etmedik, 15 gün direndik. Şimdi bu direnişi 81 ile yayacağız ve hakkımızı söke söke alacağız," dedi.

"Çetelerin kökünü kazıyacağız"

Bağcılar’ın güvenlik sorununa değinen Özgür Özel, limanlardan finans sistemine kadar her alanda sıkı bir denetim kuracaklarını ifade etti. "Annesinden masum doğan çocuk, 14 yıl sonra suç makinesine dönüşmeyecek. Ahmet Minguzziler, Atlaslar bir daha kurban edilmeyecek. Söz veriyoruz; bu sokaklardaki çetelerin kökü kazınacak!" sözleriyle suçla mücadele kararlılığını yineledi.

"Vergi yükü halkın sırtında, teşvikler zengine"

Türkiye’deki vergi sistemini "AK Parti’nin Kara Düzeni" olarak nitelendiren Özel, vergi yükünün %88’inin yoksul halkın sırtına bindiğini, büyük sermayenin ise sadece %11 vergi ödediğini belirtti. "Zengine teşvik ve vergi affı, emekliye ise sefalet ücreti reva görülüyor. Bu düzeni yıkacağız," ifadelerini kullandı.

"Avrupa’nın yoksulluk şampiyonu"

Türkiye’nin geçmişte spor ve sanatta dünya dereceleri aldığını hatırlatan Özel, günümüzde ise ülkenin enflasyon, işsizlik ve vergi adaletsizliğinde Avrupa birincisi olduğunu söyledi. AK Parti teşkilatlarına seslenen Özel, "Yarın Tayyip Erdoğan’a sorun; yoksullukta Avrupa birincisi değiliz diyebiliyor mu? Asla katlanmayacağız, isyan edeceğiz ve kazanacağız!" diyerek konuşmasını noktaladı.