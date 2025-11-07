New York Belediye Başkanı seçilen Zohran Mamdani’nin eşi Rama Duwaji, hem sanat alanındaki özgün çalışmalarıyla hem de çeşitli platformlardaki toplumsal mesajlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle Amerika’daki Suriyeli göçmen kimliği ve kültürel temalarını eserlerinde yansıtması, onu kamuoyunda öne çıkarıyor. İlk olarak bir flört uygulamasında tanışan Duwaji ve Mamdani, ilişkilerini kısa sürede resmiyete taşıdı; 2024’te nişanlanan çift, 2025 Şubat ayında New York’ta sade bir törenle evlendi.

Rama Duwaji, 1997 yılında Teksas’ın Houston kentinde Suriyeli Müslüman bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Dokuz yaşında ailesiyle Dubai’ye taşındı ve burada Arap kültürünün farklı yönlerini tanıma imkânı buldu. Üniversite eğitimi için Virginia Commonwealth Üniversitesi Sanat Fakültesi’ni tercih etti, sonrasında ABD’ye döndü ve yüksek lisansını Richmond’da tamamladı. Eğitimi boyunca özellikle iletişim sanatlarına ve illüstrasyona odaklandı.

Kariyerine illüstratör ve animatör olarak devam eden Duwaji’nin eserleri New Yorker, BBC, The Washington Post, Apple ve Tate Modern gibi dünyaca ünlü kuruluşlarda yer aldı. Sanatında sıkça Arap kadınlarının yaşamlarını, sosyal adalet ve kimlik temalarını işliyor. Bunun yanında Gazze ve Sudan’daki insani krizler gibi güncel politik meseleleri de gündeme taşıyan projeler üretti. Toplumsal meseleleri odağına alan yaklaşımıyla uluslararası sanat çevrelerinde tanınıyor.

Duwaji’nin sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi bulunuyor. Instagram’da yalnızca kendi eserlerini ve projelerini paylaşmayı tercih ediyor. Brooklyn’de yaşayan sanatçı, gündelik yaşamında da çizim, seramik ve tipografi gibi farklı disiplinlerle ilgileniyor. New York’a taşındıktan sonra şehirde düzenlenen sergilere ve sosyal topluluk etkinliklerine katıldı.

Eşinin kampanya sürecinde, Mamdani’nin seçim logosunu tasarlayan ve sosyal medya içeriklerine destek veren Duwaji, siyasetin önünde fazlasıyla görünmese de arka planda önemli bir rol üstlendi. Kamuoyunda sık sık “First Lady” olarak tanımlanıyor. Henüz 28 yaşında olmasına karşın, toplumsal aktivizm ve sanat alanındaki başarılarıyla Amerikan sanat dünyasında yüksek bir profil sahibi oldu.

