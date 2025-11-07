TRT 1’de yeni başlayan “Taşacak Bu Deniz” dizisinin dikkat çeken karakterlerinden Muhsine, izleyicilerin ilgisini üzerine çekiyor. Muhsine karakteri dizinin Karadeniz’de geçen atmosferine yerel bir renk katıyor ve köyün sosyal yaşamında önemli bir figür olarak öne çıkıyor.

Dizideki Muhsine karakteri köy halkı arasında sürekli konuşulan, çoğu gelişmeden haberdar olan ve meraklı, dedikoducu yapısıyla biliniyor. Doğal ve sıcak tavırlarıyla izleyiciye gerçekçi bir köy insanını yansıtıyor. Muhsine, Furtuna Köyü’nün yerlileri arasında ve genellikle köy meydanı ya da sağlık ocağı çevresinde görülüyor.

Taşacak Bu Deniz dizisinde Muhsine karakteri

Taşacak Bu Deniz, OGM Pictures imzası taşıyor ve dizinin çekimleri Trabzon’da yapılıyor. Dizi, iki düşman ailenin geçmişten gelen hesaplaşması ve Karadeniz’in hırçın doğası eşliğinde işlenen sürükleyici bir hikâye sunuyor. Muhsine karakteri, saf ve biraz da eğlenceli yapısıyla olayların arka planında kalmayıp köydeki gelişmeleri izleyenlere aktarmada önemli rol oynuyor.

Muhsine, köyde olup biten her şeyden haberi olan, insanlarla kolaylıkla iletişim kurabilen bir profil çiziyor. Dizi kurgusunda bu tarz karakterler, hikâyeye gerçeklik ve yerel kültürün yansıtılması açısından önemli katkı sağlıyor.

Muhsine karakterine hayat veren oyuncu: Nasmina Çoklaş

Muhsine karakterine genç oyuncu Nasmina Çoklaş hayat veriyor. Nasmina Çoklaş, sektörde yeni sayılan isimlerden biri. Şili’nin eski madenci kasabası Oficina Yugoslavia’da doğan Çoklaş, daha sonra İstanbul’a yerleşti ve tiyatro eğitimi aldı. OGM Pictures bünyesinde oyunculuk kariyerine başlayan Çoklaş, Taşacak Bu Deniz dizisiyle ilk defa geniş bir izleyici kitlesinin karşısına çıktı.

Henüz televizyon ve tiyatro geçmişi çok fazla olmayan oyuncu, sosyal medyada @nasminacoklas kullanıcı adıyla yer alıyor. Dizideki sempatik ve enerjik performansıyla izleyicilerin dikkatini çekiyor.

Nasmina Çoklaş kimdir?

Nasmina Çoklaş, oyunculuk eğitiminin ardından televizyon dünyasına adım attı ve 2025 yılında Taşacak Bu Deniz dizisinde Muhsine karakterini canlandırarak tanındı. Aslen Şilili olan Çoklaş, İstanbul’da yaşıyor. OGM Pictures’ın yeni yüzlerinden biri olarak görülüyor. Özel hayatı hakkında medyada fazla bilgi yer almıyor ve genç oyuncunun kariyerini geliştirmeye odaklandığı biliniyor.