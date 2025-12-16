Kayseri genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kış şartları etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan son verilere göre, 17 Aralık 2025 Çarşamba günü bölge genelinde aralıklı kar yağışı ve soğuk hava dalgası bekleniyor. Öğrenciler ve veliler, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı.

Kent genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayının görüleceği tahmin edilirken, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarılar yapıldı. Gözler Kayseri Valiliği'nden gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Henüz tatil kararı alınmamış olsa da, meteorolojik veriler kar yağışının günlük yaşamı etkileyebileceğini gösterdi.

Yarın Kayseri'de Okullar Tatil mi? 17 Aralık Çarşamba Kayseri'de Son Durum

Kayseri'de eğitim gören binlerce öğrenci ve velileri, 17 Aralık Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığını sorguladı. Şu ana kadar Kayseri Valiliği veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitim öğretime ara verildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer, tatil kararlarının anlık hava durumu değerlendirmeleri ve saha raporlarına göre alındığını belirtti.

Mevcut durumda okullarda eğitimin devam edeceği öngörülüyor. Ancak kar yağışının yoğunluğunu artırması ve ulaşımı olumsuz etkilemesi halinde, Valilik tarafından son dakika kararı alınabileceği ifade edildi. Resmi duyuruların valiliğin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji'den Kayseri İçin Kar Uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve çevresi için 17 Aralık tarihli hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre bölge genelinin çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin edildi. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının etkisini artırması beklenirken, il merkezinde de karla karışık yağmur ve kar geçişleri öngörüldü.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi. MGM yetkilileri, gece ve sabah saatlerinde oluşması muhtemel sis, pus ve buzlanma hadiselerine karşı sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.