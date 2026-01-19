Son Mühür - Kulüp Başkanı Mükemin Zülkadiroğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen programa yöneticiler, futbolcular ve teknik heyetin yanı sıra CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz ve Kemalpaşa Belediyesi Başkan Vekili Çetin Kayalı da katılarak destek verdi.

''Siz de üzerinize düşeni yapın’'

Başkan Zülkadiroğlu, ‘Sezon başında size ne söz verdiysek hepsinin arkasındayız. Burası Kemalpaşa biz gerekeni yapıyoruz siz de üzerinize düşeni yapın’ dedi.

Sıradaki maç

Kemalpaşaspor ligin 16. Haftasından Pazar günü saat 13.00’da Bornova Yusuf Tırpancı Stadı’nda Yeşilovaspor ile karşılaşacak.