TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta haftanın en kritik karşılaşmalarından biri yarın Bursa’da oynanacak. Üst sıraları hedefleyen Menemen Futbol Kulübü, zirve hesapları yapan Bursaspor’a konuk olacak.

Karşılaşma saat 19.00’da başlayacak

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı’nda oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak. Maçta düdüğü Seyfettin Alper Yılmaz çalacak.

İki takım da sezonun erken haftalarında olmasına rağmen puan tablosunda üst sıraları zorlayarak şampiyonluk yarışında avantaj yakalamak istiyor.

Menemen FK galibiyet peşinde

Geçen hafta evinde 68 Aksaray Belediyespor ile berabere kalan Menemen FK, bu kez deplasmandan üç puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

14 puanla 4. sırada yer alan İzmir temsilcisinde teknik direktör Bilal Kısa, zorlu deplasman öncesi kararlı konuştu:

“Zorlu bir deplasmana çıkacağız. Bursaspor taraftarının desteğini arkasına alacak. Ancak biz de kazanıp yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz.”

Genç teknik adam, takımın sahada mücadele gücünü yüksek tutarak liderlik yarışından kopmamakta kararlı olduklarını vurguladı.

Bursaspor’da teknik direktör değişikliği

Ev sahibi Bursaspor’da hafta içinde teknik direktör değişimi yaşandı. Takımın başında görev yapan Adem Çağlayan ile yollar ayrılırken, yerine Tahsin Tam getirildi. Tahsin Tam, yeşil-beyazlı ekibin başında ilk maçına Menemen FK karşısında çıkacak.

İki takım arasında üçüncülük mücadelesi

Son iki maçını kaybeden Bursaspor, 15 puanla 3. sırada bulunuyor. İzmir temsilcisi Menemen FK ise 14 puanla hemen arkasında yer alıyor.

Bu nedenle mücadele, hem moral hem de sıralama açısından büyük önem taşıyor. Kazanan takım, haftayı zirveye bir adım daha yaklaşarak tamamlayacak.

Taraftarlar büyük ilgi gösteriyor

Bursa’da oynanacak maç öncesi bilet satışlarında yoğunluk yaşanıyor. Yeşil-beyazlı taraftarlar, yeni teknik direktör Tahsin Tam yönetimindeki ilk maça büyük ilgi gösterirken, Menemenli taraftarların da deplasman tribününde takımlarına destek vereceği öğrenildi.