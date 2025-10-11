TFF 3. Lig 4. Grup’un 6. haftasında Altay, İzmir Atatürk Stadı’nda ağırladığı Söke 1970 Spor Kulübü’ne 4-1 yenilerek taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

Maç boyunca etkili bir oyun sergileyen konuk ekip, galibiyet serisini sürdürdü ve namağlup unvanını korudu. Altay ise 2 puanda kalarak düşme hattından kurtulamadı.

Maçın son dakikalarında siyah-beyazlı taraftarlar, teknik direktör Yusuf Şimşek’e “Söylesene Yusuf hoca, takım niye oynamıyor?” tezahüratlarıyla tepki gösterdi.

Söke 1970’ten dört dörtlük performans

Karşılaşmanın ilk golü 44. dakikada Latif Aklan’dan geldi. Söke ekibi ikinci yarıda fırtına gibi esti.

62 ve 83. dakikalarda Kubilay Köylü, 73. dakikada ise Bedirhan Yıldız ağları sarsarak farkı 4’e çıkardı.

Altay, 90+2. dakikada Ali Kızılkuyu’nun golüyle farkı azaltmaya çalışsa da sonuç değişmedi: Altay 1 - 4 Söke 1970 SK.

Maçın özeti: Kaleci Ulaş direnmeye çalıştı

Maçın ilk bölümlerinde Altaylı Murat Uluç’un vuruşu auta giderken, Söke’den Kubilay Köylü ve Bedirhan Yıldız’ın pozisyonlarında kaleci Ulaş Hasan Özçelik önemli kurtarışlar yaptı.

44. dakikada İsa’nın kafa vuruşundan dönen topu Latif tamamladı ve ilk yarı 0-1 sonuçlandı. İkinci yarıda Söke 1970 oyunun kontrolünü tamamen eline aldı, Altay savunması ise direnemedi.

Tribünler karıştı: Tepki ve destek aynı anda

Maçın bitimine dakikalar kala Altay tribünlerinden protesto sesleri yükselirken, az sayıdaki Söke taraftarı “Altay, Altay” tezahüratları yaparak fair-play örneği sergiledi.

Bu anlar stadyumda dikkat çekerken, ev sahibi ekibin taraftarları uzun süre takımlarına moral vermeye çalıştı.

Altay krizde

Altay, bu mağlubiyetle 2 puanda kaldı ve düşme hattından kurtulamadı. Sezona genç oyuncularla başlayan siyah-beyazlı ekipte yönetim, kötü gidişin ardından teknik heyetle ilgili olası değişiklikleri gündemine aldı.

Taraftarların tepkisi ise camiada “sabrın sonuna gelindi” yorumlarına neden oldu.

Söke 1970 zirveye göz kırpıyor

Galibiyetle puanını 12’ye çıkaran Söke 1970 SK, namağlup unvanını koruyarak liderlik yarışında iddiasını sürdürdü.

Takımın teknik ekibi maç sonrası yaptığı kısa açıklamada, “Disiplinli oyunumuzun karşılığını aldık” ifadelerini kullandı.