Son Mühür- Bu yıl çarşı pazarda meyve fiyatlarının can yakmasına neden olan zirai don olayları için beklenen adım atıldı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre bu yıl 1 İubat tarihinden 13 Nian tarihine kadar (Bu tarihler dahil) zirai don nedeniyle ürünleri yüzde 20 üzerinde hasar gören çiftçilere yapılacak ödeme miktarı belli oldu.

Ödeme alınabilmesi için ürünleri zarar gören çiftçilerin ilçe/ İl Tarım Müdürlükleri^ne başvurarak hasarlarının tespit altına alınmış olması gerektiği belirtildi.

Ürünlere yapılacak destekler, 65 ilde, 16 ürün için belirlenen rakamdan hasarın oranı tespit edilerek belirlenecek.



Hangi iller ve hangi ürünler?



Belirlenen 65 il içinde Ege'den İzmir, Aydın, Muğla, Manisa da bulunuyor. Buna göre belirlenen 16 ürün için destek miktarları şöyle.



