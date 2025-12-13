Kısa süre önce "Yeni Nesil Çeteler" adlı kitabı yayımlanan Çaklı'nın gözaltına alınması, meslektaşları ve basın örgütleri tarafından yakından takip ediliyor. Çaklı'nın emniyetteki işlemleri devam ederken, gözaltı gerekçesinin ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

Osman Çaklı Kimdir?

Osman Çaklı, Türkiye’de araştırmacı gazetecilik alanında yaptığı çalışmalarla tanınan bir gazeteci. Özellikle organize suç örgütleri, yolsuzluk iddiaları ve toplumsal olaylar üzerine kaleme aldığı haberlerle dikkat çekti. Gazetecilik kariyeri boyunca farklı medya kuruluşlarında görev alan Çaklı, son dönemde suç örgütlerinin yeni yapılanmalarını incelediği çalışmalarıyla gündeme geldi.

Çaklı, son olarak "Yeni Nesil Çeteler" isimli kitabıyla suç dünyasının değişen dinamiklerini ve dijitalleşen suç ağlarını mercek altına aldı. Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle daha önce de çeşitli tehdit ve baskılarla karşılaştığı bilinen Çaklı, kamu yararını gözeten habercilik anlayışıyla tanınıyor.

Gözaltı Süreci ve Tepkiler

Osman Çaklı, 13 Aralık akşamı kişisel sosyal medya hesabından "Gözaltına alınıyorum. Vatan Emniyete götürüleceğim" mesajını paylaştı. Bu duyurunun ardından çok sayıda gazeteci ve sivil toplum kuruluşu, sosyal medya üzerinden destek mesajları yayımlayarak duruma tepki gösterdi.

Basın meslek örgütleri, gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle hedef alınmasının basın özgürlüğüne darbe vurduğunu belirterek sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı. Çaklı'nın avukatlarıyla görüşüp görüşmediği ve ifadesinin ne zaman alınacağı konusundaki belirsizlik ise sürüyor. Gözaltı işleminin "Yeni Nesil Çeteler" kitabındaki iddialarla ilgili olup olmadığı da merak konusu oldu.