Son Mühür- ABD merkezli bir haber sitesinin aktardığına göre, Trump döneminde gizli servis ekipleri iki ayrı olayda İsrail hükümetine bağlı görevlilerin Trump’ın acil durum araçlarına elektronik cihaz yerleştirdiğini tespit etti. Başkanın yakın çevresinden aktarılan bilgilere göre ise Trump, bu durum karşısında sessiz kalmayı tercih etti. Kaynağın iddiasına göre, “Trump, Netanyahu’nun öfkesinden çekiniyordu.”

“Müttefiklik” tartışmaları

Söz konusu cihazların elektronik izleme ve veri toplama kapasitesine sahip olduğu belirtilirken, iddiaların ortaya çıkmasının ardından Washington’da “müttefiklik” kavramının sorgulanmaya başladığı ileri sürüldü. Uzmanlara göre bu tür casusluk faaliyetleri, iki ülke arasındaki stratejik ittifakı zedeleyebilecek nitelikte.

İsrail ve ABD’de sessizlik

İsrail hükümeti ve ABD yetkilileri ise iddialar hakkında herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Bazı yorumcular, iddiaların Trump’a karşı siyasi bir hamle olabileceğini öne sürerken, bazı medya kuruluşları da Trump’ın sessizliğinin arkasında İsrail ile diplomatik ilişkileri sarsmama kaygısının yattığını savunuyor.