Son dönemde gazetecilerle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bir gelişme de Gazeteci Osman Çaklı ile ilgili olarak yaşandı. Şahsi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gazeteci Osman Çaklı, gözaltına alındığı ifade etti. Çaklı'nın yakın zamanda Yeni Nesil Çeteler isimli bir kitabı da yayınlanmıştı.

Osman Çaklı'nın gözaltına alınma sebebi henüz bilinmezken, Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü ifade edildi.

Sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu!

Şahsi sosyal medya hesabı üzerinden gözaltına alınmasıyla ilgili olarak paylaşımda bulunan Gazeteci Osman Çaklı, "Gözaltına alınıyorum. Vatan Emniyete götürüleceğim." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Osman Çaklı kimdir?

Gazeteci Osman Çaklı, Türkiye’de çevre haberciliği alanında tanınmış isimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Gözaltına alınma sebebi ise henüz bilinmiyor.