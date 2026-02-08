Kamu bankaları üzerinden şans oyunları ve bahis sitelerine para transferi yapan kullanıcılar, mobil ve internet şubelerinde beklenmedik bir değişiklikle karşılaştı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, dijital kanallarında yer alan "Şans Oyunları" ödeme menüsünü erişime kapattı. Kullanıcıların teknik bir aksaklık sandığı bu durumun, aslında bankaların ortaklaşa aldığı stratejik bir karar olduğu anlaşıldı.

ŞANS OYUNLARI MENÜSÜ TAMAMEN KALDIRILDI

Üç kamu bankasının aldığı ortak karar doğrultusunda, mobil uygulamalar ve internet şubeleri üzerinden şans oyunu sitelerine para yatırma ve çekme işlemleri tamamen durduruldu. Yapılan değişikliğin geçici bir sistem çalışması olmadığı, aksine kalıcı bir politika değişikliği olarak hayata geçirildiği bildirildi. Bu hamleyle birlikte kamu bankaları üzerinden yasal da olsa şans oyunlarına para aktarımı yapılması engellenmiş oldu.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EYLEM PLANI

Alınan bu radikal kararın arkasında, Cumhurbaşkanlığı tarafından desteklenen ve toplum sağlığını korumayı amaçlayan bir eylem planı yatıyor. Finans sektörünün kumar bağımlılığına karşı daha fazla sorumluluk alması yönündeki çağrılar üzerine harekete geçildiği öğrenildi. Uygulama, "Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı" çerçevesinde devreye alındı. Amaç, finansal sistem üzerinden bahis ve şans oyunlarına erişimi zorlaştırarak bağımlılıkla etkin bir mücadele yürütmek olarak belirlendi.

KREDİ NOTUNU OLUMSUZ ETKİLEYECEK

Yeni dönemde sadece menülerin kaldırılmasıyla yetinilmedi; bankacılık sicilini etkileyecek kriterler de güncellendi. Şans oyunları sitelerine sıklıkla para transferi yaptığı tespit edilen müşterilerin bankalar nezdinde "riskli" kategorisinde değerlendirileceği kaydedildi. Bu tür harcama alışkanlığı olan kişilerin kredi notlarının düşürülebileceği ve kredi başvurularının olumsuz sonuçlanma ihtimalinin artacağı vurgulandı. Kredi analiz süreçlerinde artık bu tür harcamalar negatif bir veri olarak işlenecek.