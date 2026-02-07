Piyasadaki nakit ihtiyacı ve faiz politikaları, bankaların mevduat ürünlerine yansımaya devam ediyor. 1 milyon 500 bin TL'lik birikimini 32 günlük vadeli mevduata yatırmak isteyen tasarruf sahipleri için bankalar farklı oranlar sunuyor.

EN YÜKSEK AYLIK GETİRİ HANGİ BANKALARDA?

Listeye göre 1.5 milyon TL için en yüksek aylık net getiriyi sağlayan bankalar, 47 bin TL bandını aşıyor. Fibabanka, TEB (Türk Ekonomi Bankası) ve ON Dijital Bankacılık, yüzde 43 faiz oranıyla aylık 47 bin 361 TL net getiri sunarak listenin üst sıralarında yer alıyor. Bu bankalarda vade sonu toplam tutar 1 milyon 547 bin 361 TL'ye ulaşıyor.

HSBC ise yüzde 42,5 faiz oranıyla aylık 46 bin 802 TL getiri sağlarken, ING Bank yüzde 41 faiz oranıyla 45 bin 127 TL ödeme yapıyor.

DİĞER ÖZEL BANKALARIN FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Özel bankaların faiz oranları ve getiri tablosu ise şu şekilde şekilleniyor:

Akbank: Yüzde 41 faiz oranı ile aylık getiri 44 bin 482 TL.

Yapı Kredi: Yüzde 43 faiz oranı ile aylık getiri 43 bin 572 TL.

DenizBank ve Enpara.com: Yüzde 40 faiz oranı ile aylık getiri 43 bin 397 TL.

Garanti BBVA: Yüzde 39 faiz oranı ile aylık getiri 42 bin 312 TL.

Odea: Yüzde 44 faiz oranı ile aylık getiri 42 bin 016 TL.

QNB: Yüzde 42,75 faiz oranı ile aylık getiri 41 bin 742 TL.

KAMU BANKALARINDA DURUM NE?

Kamu bankaları ve diğer bankaların sunduğu oranlar incelendiğinde ise Ziraat Bankası yüzde 39,5 faiz oranıyla 42 bin 854 TL getiri sağlıyor. İş Bankası ve Halkbank ise yüzde 38 faiz oranıyla yatırımcısına ay sonunda 41 bin 227 TL kazanç sunuyor.

Katılım bankacılığı tarafında ise Hayat Finans, yüzde 40,04 kâr payı oranıyla 43 bin 440 TL getiri imkanı tanıyor.