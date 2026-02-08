Son Mühür- Yükseliş çizgisine mola veren Borsa İstanbul geçtiğimiz haftayı yüzde 2.29 değer kaybıyla kapatmıştı.

Bankacılık endeksinde yüzde 5.28'i bulan kayıpta Ocak ayı enflasyon veriler sonrası piyasaların yaşadığı tedirginliğin izleri de yer alıyordu.

''Geçen hafta açıklanan aylık yüzde 4,84 oranındaki enflasyon verisi, piyasalarda tam anlamıyla bir "soğuk duş" etkisi yarattı'' hatırlatmasında bulunan Merkez Bankası'ndan emekli uzman Ayhan Bülent Toptaş,

''Enflasyonla rasyonel mücadele sürecinde üçüncü yıla yaklaşırken, sadece Türkiye’deki bir aylık enflasyonun gelişmiş bir ülkenin neredeyse iki yıllık toplam enflasyonunu aşması, oldukça düşündürücü bir tablo ortaya koyuyor. Önümüzdeki haftaya bu şokun gölgesinde gireceğiz'' değerlendirmesinde bulundu.



Yılın ilk enflasyon raporu...



''Piyasaların gözü kulağı şimdi perşembe günü TCMB tarafından açıklanacak olan yılın ilk Enflasyon Raporu’nda olacak'' diyen Toptaş,

''Başkan Fatih Karahan’ın bu raporda sadece rakamları sunmakla kalmayıp, bozulan beklentileri de yönetmesi gerekecek.

Endişeleri yatıştırmak pek kolay olmayacak; zira yatırımcı bu raporun sunumunu izlerken TCMB’nin bu şok gelişmeye karşı nasıl bir tavır takınacağına odaklanacak'' ifadelerine yer verdi.

Enflasyon şokuyla hız kesti...



''Yıl başından bu yana güçlü bir ralli yapan Borsa İstanbul (BIST 100), geçtiğimiz hafta itibarıyla bu enflasyon şokuyla hız kesti'' diyen Toptaş,

''Önümüzdeki hafta endeksin, enflasyon raporu açıklanana kadar yön tayin etmekte zorlandığı ve yatay bir bantta seyrettiği bir süreç görebiliriz.

Bu noktada en kritik nokta faiz indirimlerinin takvimine ilişkin açıklamalar olacak: Eğer Karahan, faiz indirimlerinde "aceleci olmayacakları" ve "sıkı duruşun korunacağı" yönünde net bir güven verirse, kısa vadede borsanın yükseliş hızı yavaşlayabilir; çünkü mevduat faizleri borsa için güçlü bir alternatif maliyet olmaya devam edecektir.

Aksine, indirim sürecine dair kapıyı açık bırakan bir tonlama, kısa vadede borsa için yakıt görevi görerek yükselişin sürmesini sağlayabilir'' mesajı verdi.

Kararlı ve tutarlı mesajlar..



''Özetle; önümüzdeki hafta Borsa İstanbul’un kaderini, TCMB’nin iletişim gücü belirleyecek'' diyen Toptaş, ''Yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum. Enflasyonla mücadelede kararlılık ve tutarlı bir yol haritası ikna edici biçimde ortaya konulmadığı sürece, endekste kalıcı yukarı yönlü hareketlerin oluşması güç görünüyor'' hatırlatmasında bulundu