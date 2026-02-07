İzmir'de yatırımcıların ve düğün alışverişi yapacak olan vatandaşların merakla beklediği günlük fiyat listesi belli oldu. İzmir Kuyumcular Odası tarafından paylaşılan verilere göre, has altın ve paketli has altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket dikkat çekerken, cumhuriyet altını 50 bin TL barajının üzerindeki seyrini koruyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Piyasanın en çok talep gören ürünlerinden olan çeyrek altında "yeni" ve "eski" tarihli ürünler arasında küçük bir fiyat farkı bulunuyor. Yeni tarihli çeyrek altın 12 bin 470 TL'den satışa sunulurken, eski tarihli çeyrek altın 12 bin 420 TL'den işlem görüyor. Yatırımcının gözdesi Cumhuriyet altını ise 50 bin 990 TL satış fiyatıyla listede yer aldı.

GRAM ALTIN VE AYARLARDA SON DURUM

Kuyumcu tezgahlarında 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 7 bin 100 TL olarak belirlendi. Aynı şekilde 24 ayar gram altının satış fiyatı da 7 bin 100 TL seviyesinde bulunuyor. Diğer ayar gruplarında ise 18 ayar altın 6 bin 450 TL, 14 ayar altın ise 6 bin 200 TL'den alıcı buluyor. Has altın fiyatı ise 7 bin 400 TL olarak kayıtlara geçti.

YARIM VE ZİYNET ALTIN FİYATLARI

Düğün sezonlarının vazgeçilmezi olan yarım ve ziynet altınlarda da güncel rakamlar netleşti. Yeni tarihli yarım altın 24 bin 940 TL'den, eski tarihli yarım altın ise 24 bin 840 TL'den satılıyor. Ziynet altında ise yeni tarihli ürün 49 bin 880 TL, eski tarihli ürün 49 bin 680 TL etiket fiyatına sahip.

DÖVİZ KURLARI NE KADAR?

Altın fiyatlarının yanı sıra döviz kurları da paylaşılan listede yer aldı. Bilgilendirme amaçlı yayınlanan verilere göre Dolar 43,7800 TL, Euro ise 51,6590 TL seviyesinden işlem görüyor. Yetkililer, 1567 sayılı kanun gereğince kuyumcuların döviz alıp satmasının yasak olduğunu, bu fiyatların sadece bilgilendirme amacı taşıdığını hatırlattı.