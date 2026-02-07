Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle milyonlarca kişi emeklilik hakkına kavuşurken, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigorta girişi bulunanlar kapsam dışında kalmıştı. 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışma hayatına başlayan yüz binlerce vatandaş, kendileri için de bir "kademeli emeklilik" düzenlemesi yapılıp yapılmayacağını merakla bekliyor. Konuyla ilgili tartışmalar sürerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hükümetin yol haritasını net ifadelerle duyurdu.

BAKAN IŞIKHAN NE DEDİ? SİSTEM DEĞİŞECEK Mİ?

Beklentilerin aksine Bakan Işıkhan, mevcut emeklilik sisteminde köklü bir değişiklik öngörülmediğinin sinyalini verdi. Yaptığı açıklamada, "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartları devam edecek" ifadelerini kullanan Işıkhan, mevcut kuralların geçerliliğini koruduğunu vurguladı.

"MAĞDURİYET SÖZ KONUSU DEĞİL"

Kademeli emeklilik taleplerine değinen Bakan Işıkhan, 13 Ocak Pazartesi günü katıldığı canlı yayında konuya açıklık getirdi. "Burada asla bir mağduriyet söz konusu değildir. Mağduriyetle ön plana çıkmak bence sağlıklı bir tarz değildir" diyen Işıkhan, bakanlığın önceliğinin sistemin sürdürülebilirliği olduğunu belirtti. Işıkhan, çalışmaların "Mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, emeklilerimize aylıkları düzenli bir şekilde nasıl ödeyebiliriz" ekseninde sürdüğünü ifade etti.

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR VE KİMLERİ KAPSIYOR?

Kamuoyunda sıkça tartışılan kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir model olarak tanımlanıyor. Bu sistemin şartları, kişinin sigortalılık türüne (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) ve işe giriş tarihine göre değişkenlik gösteriyor. Özellikle 1999-2008 yılları arasında sigorta başlangıcı olanlar, bu sistemin yasalaşması halinde erken emeklilik hakkı elde etmeyi umuyor.