Son Mühür- ABD Başkanı Trump'ın Fed Başkanlığı için Kevin Warsh'u aday göstermesi sonrası kripto para piyasasında son üç ayda görülen düşüş hızını daha da hızlandırdı.

Bitcoin fiyatı, teknoloji hisselerindeki yüksek değerleme endişeleri, jeopolitik riskler, Fed'in politikalarına ilişkin belirsizliklerden dolayı yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasıyla geçen hafta yüzde 16,5 azalarak 69 bin 923 dolara gerilerken, düşüşünü 3. haftaya taşıdı.



Son dört ayda kayıp 2 trilyon doları geçti...



Ekim ayı başlarında 4 trilyon 379 milyar dolara ulaşan küresel kripto para piyasasının toplam değeri, o tarihten bu yana 2 trilyon dolardan fazla gerileyerek yaklaşık 2 trilyon 300 milyar dolar seviyesine düştü.

Bu kaybın 1 trilyon dolardan fazlası yalnızca son bir ayda gerçekleşti.

Müstakbel Fed Başkanı Warsh'ın daha yüksek reel faizler ve Fed bilançosunun küçültülmesi yönündeki görüşleri, riskli varlıklar (kripto dahil) üzerinde baskı oluşturdu.

Yüksek faiz ortamının devam etme şüphesi başta Bitcoin olmak üzere kripto yatırımları için sıkıntılı bir dönem anlamına geliyor.