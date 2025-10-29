Ziraat Türkiye Kupası 2025/26 sezonu 3. tur mücadelesinde Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Kahta 02 Spor, sahasında Süper Lig ekibi Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı. Adıyaman ekibi, kupada bir üst tura yükselirken Kasımpaşa turnuvaya erken veda etti.

Maça hızlı başlayan taraf Kasımpaşa oldu

Karşılaşmaya etkili başlayan Kasımpaşa, mücadelenin 10. dakikasında Bahtiyar’ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golle konuk ekip avantajı eline alsa da, ev sahibi Kahta 02 Spor kısa sürede oyuna denge getirmeyi başardı.

Kahta 02 Spor ilk yarıyı önde kapattı

20. dakikada Yusuf’un golüyle eşitliği yakalayan Kahta 02 Spor, taraftarının desteğiyle ataklarını sürdürdü. 41. dakikada Ahmet Tuna’nın ağları sarsmasıyla ev sahibi ekip 2-1 öne geçti ve soyunma odasına üstün gitti. İlk yarı boyunca disiplinli oyunuyla dikkat çeken Kahta 02 Spor, rakibine net fırsat tanımadı.

İkinci yarı direnen Kahta, 90+3’te fişi çekti

Mücadelenin ikinci yarısında Kasımpaşa, skoru eşitlemek için bastırsa da Kahta 02 Spor savunmada hata yapmadı. Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Berkay Ceylan’ın golü ev sahibi adına farkı ikiye çıkardı.

Bu golle maç 3-1 sonuçlanırken tribünlerde büyük sevinç yaşandı.

Süper Lig ekibi kupaya veda etti

Bu skorla Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Kahta 02 Spor, Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tura yükselme başarısı gösterdi. Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa ise beklentilerin çok altında bir performansla turnuvadan elendi.